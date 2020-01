[Pierrot Dupuy] C'est fou comme le nouveau monde de Macron ressemble à l'ancien

En 2017, Emmannuel Macron nous avait promis un "Nouveau Monde", dont les pratiques seraient en rupture avec celles de l'ancien.



Malheureusement, plus les mois passent et plus les mauvaises habitudes reviennent. Et parfois même bien pires qu'auparavant !



Dernier exemple en date : le conseil des ministres de mercredi a nommé Maël Disa en qualité de nouveau Délégué Interministériel à l’Egalité des Chances des Français d’Outre-Mer et la visibilité des Outre-Mer.



Première remarque : il s'agit d'un Guadeloupéen, qui succède à un autre Guadeloupéen, en l'occurence le sportif Jean-Marc Mormeck. Il serait peut-être temps que quelqu'un rappelle à Emmanuel Macron et à sa ministre Annick Girardin que La Réunion existe et qu'elle représente à elle-seule autant de population que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane réunis...



Quand on voit toutes les nominations trustées par des Antillais, on finirait par douter qu'ils se souviennent de notre existence.



Mais, au fait? Qui est Maël Disa? Car après tout, il s'agit peut-être d'une personnalité brillante, hors du commun, dont la nomination serait évidente à ce poste. Tellement évidente que nous ne pourrions que l'accepter et nous incliner.



Or, sans vouloir le vexer, Maël Disa est un parfait inconnu. Âgé de 34 ans, c'est un ingénieur, chimiste de formation, qui travaille comme entrepreneur dans le domaine du développement durable et de la santé. Point barre.



Ah non, excusez moi, j'allais oublier son principal fait d'armes : il est le référent territorial de la République en Marche (LaREM) en Guadeloupe...



C'est un peu comme si demain, on nommait Farid Mangrolia ministre, au seul motif qu'il est le référent du parti présidentiel à La Réunion.



C'est pitoyable de constater que ce gouvernement récompense ses fidèles, quelles que soient leurs compétences, avec des colifichets : qui une Légion d'Honneur, qui un poste de délégué interministériel...



Où s'arrêtera cette vente aux enchères des postes les plus prestigieux de la République, où la volonté du Prince de récompenser les plus fidèles de ses partisans a plus d'importance que leurs qualifications et leurs compétences?