Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 11:16

Lundi 4 juillet 2022

Une 4ème femme accuse Damien Abad



"J’ai commencé à perdre mes moyens. J’avais des vertiges, je commençais à voir trouble".



Un nouveau témoignage sur BFMTV accuse Damien Abad : la jeune femme est la quatrième à dénoncer les agissements du ministre, qui devrait quitter le gouvernement aujurd'hui.



Selon la jeune femme, elle aurait perdu tout souvenir après avoir bu un verre avec Damien Abad avant de se réveiller nue dans son lit, dans sa chambre d'hôtel.



Elle ne se souvenait de rien avant d'avoir des flash où elle revoyait Damien Abad dans le lit à côté d'elle.



Franck Riester nommé ministre chargé des Relations avec le gouvernement



Franck Riester, qui vient d'être réélu député de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, remplacera Olivier Véran aux Relations avec le Parlement.



Il présente l'avantage de venir des rangs de la Droite, un atout au moment où le gouvernement d'Elisabeth Borne aura besoin de ces voix pour pouvoir faire passer des projets de lois.



(Info France Info)



Jean-Christophe Combe hériterait du portefeuille du Handicap



Jean-Christophe Combe, le directeur de la Croix rouge, est attendu sur le portefeuille du handicap.



(Info Le Monde)



Bruno Le Maire reconduit au ministère de l'Economie



Bruno Le Maire conserve son poste de ministre de l'Economie (info Le Monde)



François Braun au ministère de la Santé



François Braun devrait hériter du portefeuille de la santé, en remplacement de Brigitte Bourguignon, battue aux élections législatives.



M. Braun est le président de l’association Samu-Urgences de France, qui a récemment remis à Matignon 41 mesures dans le cadre de la "mission flash" sur les urgences.



(Info Le Monde)



A partir du 6 juillet, les nouvelles voitures devront être équipées d'une boite noire



A compter du 6 juillet, les nouveaux modèles de voitures devront être équipés d'une "boîte noire". En cas d’accident, elle aura pour fonction de sauvegarder certaines données captées trente secondes avant le choc et dix secondes après. Seront mesurés la vitesse, l’ampleur des phases d’accélération et de freinage, la force de la collision, le port ou non de la ceinture de sécurité par les occupants, mais aussi le régime moteur, l’angle d’inclinaison du véhicule ou l’utilisation des clignotants.



Le texte, adopté en 2019 par le Parlement européen, précise que ces informations ne seront accessibles qu’aux autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête et aux organismes de recherche chargés de dresser des statistiques d’accidentologie.



Au 6 juillet, les premiers soumis à l’obligation de disposer d’un enregistreur de données automobiles seront les modèles entièrement nouveaux. Ainsi, pour Peugeot, il s’agira de la prochaine génération du 3008, attendue début 2023. Il faudra attendre début juillet 2024 pour que l’intégralité des voitures neuves soit concernées par cette obligation, dont il n’est pas envisagé qu’elle puisse être élargie aux véhicules d’occasion.



(A partir d'un article du Monde).



L'attaque contre le centre commercial de Copenhague ne serait pas un attentat terroriste



Le suspect accusé d’avoir abattu trois personnes dans un centre commercial de Copenhague n’aurait pas eu de motif terroriste, ont déclaré des responsables, et était connu des services de santé mentale. "Notre évaluation est que ce sont des victimes aléatoires", a déclaré un inspecteur.



Damien Abad s'en va...



Damien Abad quitte le gouvernement (info Libé)



Sa position était devenue intenable. Après deux premiers témoignages de femmes l'accusant d'agressions sexuelles, il s'en était jusqu'ici sorti en relevant qu'il n'y avait pas de plainte officiellement déposée et qu'il ne s'agissait que de témoignages anonymes.



Malheureusement pour lui, une troisième femme a cette fois porté plainte en révélant son identité, et en racontant ses mésaventures dans la presse. Ce qui avait déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet.



Caroline Cayeux à la Cohésion des Territoires)



Caroline Cayeux, maire de Beauvais depuis 2001, va être nommée ministre de la Cohésion des Territoires (info Le Parisien)



Clément Beaune aux Transports



Clément Beaune, actuel ministre délégué aux Affaires européennes, devrait être nommé aux Transports (info Le Parisien)



Christophe Béchu au ministère de la Transition écologique



Christophe Béchu nommé ministre de la Transition écologique en remplacement d'Amélie de Montchalin (info BFMTV).



Il s'agit d'un proche de Gérard Philippe.



Olivier Véran serait porte-parole du gouvernement



Olivier Véran, qui a été le ministre très en vue de la Santé durant le premier quinquennat, prendrait le poste également très médiatique de porte-parole du gouvernement Borne 2, selon Libération.



Il a occupé le poste de ministre délégué chargé des relations avec le Parlement pendant un mois et demi, ce qui constituait une sorte de rétrogradation pour un ministre qui semblait avoir réussi à traverser sans trop de casse la crise du Covid.



Olivia Grégoire, qui occupait ce poste, retournerait à Bercy pour y prendre le poste de ministre déléguée aux PME, au Commerce, à l’Artisanat et au Tourisme. Elle y retrouverait Bruno Le Maire, avec qui elle a travaillé pendant près de deux ans comme chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable.



Un ancien préfet rue Oudinot ?



Dernière rumeur qui circule à Paris pour le poste à l'Outre-mer : le nom de Jean-François Carenco revient avec insistance.



Il s'agit de l'ancien préfet de Guadeloupe et de Saint-Pierre et Miquelon. Il a la réputation d'être un grand préfet, très connu dans la préfectorale et ami de la plupart des préfets.



On le décrit aussi comme assez colérique. Ça promet, si c'est vraiment lui qui est nommé rue Oudinot.



Il se dit aussi que l'Outre-mer ne serait plus un ministère de plein exercice mais redeviendrait un ministère délégué, voire un simple secrétariat d'Etat.



Il ne s'agit là que d'une rumeur. Nous verrons bien si notre informateur était si bien informé...



Si cette information se confirme, Jean-François Carenco dépendrait de Gérald Darmanin, qui conserverait le ministère de l'Intérieur avec des compétences élargies.





