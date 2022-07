La grande Une Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs

J'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique intitulée "Brèves d'ici et d'ailleurs".

Elle y regroupera tous les jours, et en tout cas aussi souvent que je pourrais, toutes les informations qui auront retenu mon attention, à La Réunion, en France ou dans le monde.

N'hésitez pas à revenir les lire plusieurs fois par jour car j'y rajouterai au fur et à mesure les informations que je trouverai au gré de mes pérégrinations. Les derniers posts se trouveront au début de l'article. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 3 Juillet 2022 à 16:40



Trump pourrait annoncer rapidement sa candidature pour la présidentielle de 2024



Trump a déclaré à ses alliés républicains et à ses assistants ces derniers jours qu’il envisageait sérieusement d’annoncer une course à la présidentielle de 2024 dès cet été.



Sans doute une manoeuvre pour tenter d'enrayer la perte de confiance de certains élus républicains, ébranlés par les révélations de la commission d’enquête sur l’attaque contre le Congrès.. Mardi, Cassidy Hutchinson qui était à l'époque était l’adjointe de Mark Meadows, le chef de cabinet du président américain, a dévoilé les faits et gestes précis de l’ancien président le 6 janvier dernier, lors de ce jour où la démocratie américaine a tremblé. Les opposants au milliardaire espèrent désormais que ce témoignage débouchera sur des poursuites pénales. New York Times Sol Wisenberg, un ancien collaborateur du procureur Kenneth Starr lors du procès en destitution de Bill Clinton.



Devant les élus, Cassidy Hutchinson a dépeint un président incapable d’accepter sa défaite et prêt à tout pour rester au pouvoir. Elle a aussi offert ce qui manquait à la commission jusqu’ici : un témoignage direct que Donald Trump savait que ses accusations de fraudes électorales étaient fausses et que, conscient des potentielles violences de la part de ses partisans, il les a encouragés à marcher sur le Congrès.



Il aurait ainsi essayé sans succès de prendre le volant de la voiture présidentielle à un agent de son service de protection pour se rendre au Capitole.



Elle a aussi raconté que le président américain avait fracassé contre le mur de son bureau plusieurs assiettes remplies de nourriture, et que du ketchup coulait sur le mur et que de la vaisselle cassée jonchait le sol. Elle a aussi montré que M. Trump "était prêt à lâcher des manifestants armés sur le Capitole".



Cassidy Hutchinson a expliqué que l’ex-président savait que ses partisans étaient armés quand il les a appelés à marcher sur le Congrès et à "se battre comme des diables" pour empêcher les élus de certifier la victoire de Joe Biden.



Pas de pass vaccinal à court terme



Le gouvernement ne souhaite pas remettre en place de pass sanitaire. C'est ce qu'a affirmé cet après-midi la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur France 3. "Ce n'est pas ce qui est prévu dans le texte de loi qui va être soumis au parlement dès cette semaine", a-t-elle déclaré sur le plateau de "Dimanche en politique". Pourtant les chiffres de l'épidémie de Covid-19 s'aggravent en France, avec 125 000 cas positifs recensés samedi 2 juillet, en hausse de 57,8% sur sept jours. La pression sur les hôpitaux s'accroit elle aussi, avec une hausse de 18% des hospitalisations sur la semaine écoulée.



Caroline Garcia éliminée en 8ème de finale à Winbledon



Caroline Garcia, 55e joueuse mondiale, a été sortie en 8ème de finale à Wimbledon par moins forte qu’elle sur le papier, Marie Bouzkova n'étant que 66ème joueuse mondiale. La Tchèque l’a emporté en deux manches (7-5, 6-2).



Le film Top Gun : Maverick dépasse le milliard de dollars de recettes



Top Gun: Maverick a dépassé le milliard de dollars au box-office devenant le premier film où Tom Cruise réalise cette performance, ainsi que le film le plus rentable de la Paramount après Titanic.



Remaniement : "Dans les heures à venir"



Invitée aujourd'hui de l'émission Grand Jury sur LCI, Aurore Bergé a affirmé que le remaniement gouvernemental arrivera "dans les prochaines heures".



Un peu avant, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire avait affirmé que le remaniement devrait avoir lieu "en toute cohérence" avant la déclaration de politique générale d’Élisabeth Borne devant le Parlement mercredi.



"Les oppositions oublient qu'elles n'ont pas gagné les présidentielles"



Pour revenir aux propos d'Aurore Bergé, la députée des Yvelines a ajouté qu'elle ne "croit pas, profondément", en une coalition au gouvernement, tout simplement parce que l'opposition "ne le souhaite pas".



Si elle salue les tractations entre la Première ministre et les chefs des groupes de l'opposition - décrite comme une "nécessité absolue" pour trouver "des compromis", la présidente des députés Renaissance a accusé les oppositions d'être "très figées" sur ce qu'elles ont "porté pendant leur propre campagne oubliant qu'elle n'ont pas remporté la campagne présidentielle".



"Pas de négociations avec l'extrême droite et l'extrême gauche"



Par ailleurs, la députée refuse toute négociation "avec l'extrême droite et l'extrême gauche". C'est sa "ligne rouge". "Je n'irais pas m'asseoir à la même table que celle de Mathilde Panot ou de Marine Le Pen pour négocier avec elle", a-t-elle ajouté. "Je n'irai pas chercher leur voix".



"Le RN a vocation à gouverner"



Le président du RN Jordan Bardella a estimé, dans l'émission au Grand Rendez-Vous sur Europe 1, que "le RN est en train de devenir une formation de gouvernement". "Nous avons vocation à gouverner", a-t-il insisté.



"Celui qui est mis en minorité aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron", estime-t-il également. "Le pays est bloqué du fait de son désintérêt pour le sort des Français".



Le n°1 du RN juge aussi que "pour Emmanuel Macron, la présidence de la République est un exercice de jouissance, ce n'est pas un exercice de service".



Fabien Roussel prêt à travailler avec le gouvernement sous conditions



Fabien Roussel sur France Inter : "Si demain il y avait un gouvernement d'union nationale qui mettait à l'ordre du jour un tel niveau d'ambition de reconstruction de notre pays, nous sommes totalement disposés à travailler dans cet esprit-là".



Ne dites plus "esclavage" mais "déplacement involontaire"



Le Texas State Board of Education a présenté une proposition visant à remplacer le terme d'esclavage dans les livres d'histoire par ceux de "déplacement involontaire".



Cela fait suite à une nouvelle loi adoptée par les Républicains qui stipule que l'esclavage ne peut pas être enseigné dans le cadre de la fondation des États-Unis.



Première plainte pour agression sexuelle contre Eric Coquerel de LFI



Nouvelle preuve de la maxime : "Quand on monte au cocotier, faut avoir les fesses propres". Placé sous les feux des projecteurs après son élection au poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel doit faire face à une rumeur l'accusant de comportements déplacés envers les femmes. Rumeur qui avait été rendue publique par la militante féministe et antiraciste Rokhaya Diallo sur RTL.



Les féministes de La France insoumise étaient montées au créneau pour le défendre, affirmant que ce n'était que des rumeurs basées sur aucun fait avéré.



Nouveau rebondissement. Après avoir raconté à Médiapart une soirée où le député de LFI s'était montré particulièrement insistant, tout en affirmant qu'il n'avait pas franchi la ligne jaune et qu'on ne pouvait parler d'"agression" et qu’elle n’avait pas souhaité saisir la cellule de LFI car "ce n’était pas suffisamment grave », Sophie Tissier, une figure des "Gilets jaunes", a manifestement changé d'avis et annonce sur les réseaux sociaux saisir le comité contre les violences sexistes et sexuelles de La France insoumise (CVSS).



Sur Médiapart, elle avait décrit une soirée qui aurait eu lieu en 2014. Eric Coquerel aurait eu "la main baladeuse toute la soirée" : "Il n’arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille", avait-elle raconté, alors qu’elle aurait plusieurs fois signifié que c’était "un peu trop au corps". Elle cite également "plusieurs SMS pour qu’on rentre ensemble" et conclut en assurant que cette expérience l’avait "écœurée" car elle était la preuve de la "culture sexiste, machiste de ce parti, comme partout".



Ce matin, dans un message posté sur Twitter, elle annonce qu’elle "vient de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la FI [sic] afin d’entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Eric Coquerel". C’est une forme d’agression qui doit être dénoncée car cela entre dans le continuum des violences envers les femmes



De son côté, Eric Coquerel a réaffirmeé n’avoir jamais eu "ce type de comportement".



Le chanteur R. Kelly porte plainte contre la prison où il est détenu



Lu sur BFMTV : Condamné pour crimes sexuels, le chanteur R. Kelly porte plainte contre la prison où il est détenu. Placé, en raison de sa notoriété, dans un secteur spécial où la surveillance est accrue, notamment pour éviter tout risque de suicide, l'ex-artiste affirme être soumis à "une punition cruelle et inhabituelle" au sein de l'établissement pénitentiaire.



Dans sa plainte, l'interprète de I Believe I Can Fly estime que ses droits au 8e amendement ont été violés parce qu'il "n'est pas suicidaire et a expressément dit aux responsables du MDC qu'il n'était pas suicidaire et n'avait aucune pensée de nuire aux autres", rapporte le média américain TMZ , qui s'est procuré le dépôt de plainte.



Alexandre Loukachenko accuse Kiev d'avoir tiré des missiles sur la Biélorussie



Le président dictateur bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé samedi que son armée avait abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine sur la Biélorussie, au moment où les responsables de l'Ukraine et de l'OTAN craignent une entrée en guerre de Minsk aux côtés de Moscou, la Bielorussie dépendant totalement du bon vouloir de Vladimir Poutine pour sa survie. Très impopulaire et n'ayant gagné les dernières élections présidentielles que grâce à une fraude massive, Alexandre Loukachenko avait dû faire face à de très importantes manifestations qu'il avait écrasées dans le sang avec le soutien indéfectible de Moscou.



"On nous provoque. Je dois vous dire qu'il y a environ trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frapper des cibles militaires en Biélorussie. Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens Pantsir ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes", a-t-il affirmé, cité par l'agence de presse d'Etat Belta. "Je vous le répète, comme je l'ai dit il y a plus d'un an, nous n'avons pas l'intention de combattre en Ukraine", a-t-il toutefois assuré.



Quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine garantissait également au président Emmanuel Macron qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire...



Monuments aux morts vandalisés en Martinique



Dans la nuit de vendredi à samedi, deux monuments aux morts ont été dégradés dans deux communes de la Martinique, selon la gendarmerie, les neuvième et dixième depuis le 1er janvier 2022.



"Il y a une sérialité", confirme le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie



Les plaques de marbres de ces édifices, situés sur les communes de Sainte-Marie et du Lorrain, ont été brisées et jetées au sol. Selon la gendarmerie, il s’agit du même mode opératoire observé sur les précédents actes de vandalisme, dans au moins 8 autres communes de l’île.



Les Américains ne veulent pas d'un nouveau mandat pour Joe Biden



Moins d'un tiers des Américains veulent que Joe Biden se représente en 2024, selon un sondage.



Rappelons que le président américain aura 80 ans au mois de novembre prochain.



27 membres d'équipage portés disparus après que leur navire a été coupé en deux par un typhon



Vingt-sept membres d’équipage sont portés disparus après que leur navire a été coupé en deux par le typhon Chaba en mer de Chine méridionale, a annoncé ce samedi les autorités gouvernementales de Hong Kong.



