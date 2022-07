A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du vendredi 8 juillet

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022

Vendredi 8 juillet 2022





Ukraine : L'armée russe annonce une pause



Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a annoncé, le 7 juillet, que les forces russes en Ukraine faisaient une pause pour "retrouver leurs capacités de combat".



M. Konachenkov n’a pas précisé la durée prévue de cette pause opérationnelle, qui ne signifie pas nécessairement un arrêt total des combats.



On pourra toujours assister à des offensives de petites envergures, avec des tirs d'artillerie ou des lancers de missiles, mais moindres que ces derniers jours, le temps que l'armée russe se réapprovisionne en munitions et remplace les soldats morts ou blessés.







