A la Une .. Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du vendredi 22 juillet 2022

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 16:54

Vendredi 22 juillet 2022



Biden va mieux



L'état de santé du président américain Joe Biden s'est amélioré, selon le médecin de la Maison blanche.



Le Tour de France perturbé par une manifestation



Une manifestation contre le changement climatique a bloqué le Tour de France vendredi lors de sa 19e étape des Pyrénées à Cahors.



Le groupe "Dernière Rénovation" veut contraindre le gouvernement Français à rénover les logements pour qu’ils soient plus économes en carburant.



Inde : Le ministre voulait montrer que l'eau du fleuve était potable, il finit à l'hôpital



Le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a été admis mercredi dans un hôpital de New Delhi, en Inde, pour de graves douleurs au ventre après avoir bu quelques jours plus tôt bu un verre d'eau de la rivière sacrée Kali Bein.



L'ironie de l'histoire est qu'il souhaitait ainsi montrer à la population locale que l'eau était suffisamment propre pour être consommée. Son transfert à l'hôpital avait été gardé jusque-là secret par le gouvernement pour des raisons de sécurité.



Selon The Indian Express, son hospitalisation serait directement liée à la consommation de l'eau du fleuve.



Ukraine : Nouveaux bombardements russes sur Kharkiv, deux morts



Des obus russes ont frappé une zone densément peuplée de la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, tuant au moins deux personnes, selon des responsables et des témoins sur les lieux. Le bombardement intervient un jour après que la Russie a réaffirmé son intention de s’emparer de territoires au-delà de l’est de l’Ukraine.



Twitter : Revenus en baisse



Twitter a annoncé une baisse de ses revenus et de fortes pertes au deuxième trimestre.



Le réseau social au petit oiseau bleu a donné comme explications l’environnement économique difficile et ses batailles avec Elon Musk.



Reprise des exportations de céréales : L'Ukraine refuse de signer avec la Russie



L’Ukraine a déclaré qu’elle refusait de signer un accord avec Moscou sur la reprise de l'exportation de ses céréales, n'acceptant de signer qu'avec la Turquie et l’ONU.



Finalement, l'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi un accord avec la Turquie et l'ONU sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire.



La Russie a obtenu, en échange de l'acceptation de laisser librement l'Ukraine exporter ses céréales, la garantie que les sanctions occidentales ne s'appliquent pas, ni directement ni indirectement, à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais



Israël : Un trou s'ouvre au fond d'une piscine et aspire deux hommes



Le fond d'une piscine privée s'est ouvert et a englouti 2 personnes, qui sont tombées dans un trou de 7 mètres à Karmei Yosef en Israël.



Un homme a réussi à sortir par ses propres moyens, le corps du second a été retrouvé plus tard.

Sri Lanka : L'armée déloge brutalement les manifestants non armés



Démonstration de force du nouveau président sri-lankais Ranil Wickremesinga contre les manifestants : Des centaines de soldats munis de fusils d’assaut ont brutalement délogé le campement des opposants non armés installés devant la présidence, faisant de nombreux blessés.



Des journalistes et des avocats ont également été frappés.



Etats-Unis : Un homme tente de poignarder le candidat républicain au poste de gouverneur de New York



Un homme a tenté de poignarder jeudi Lee Zeldin, le candidat républicain au poste de gouverneur de New York, lors d’un meeting près de Rochester dans le comté de Monroe.



Lee Zeldin, qui est également élu sortant du Congrès, prononçait un discours devant d'anciens combattants lorsqu’un homme a sauté sur scène et a essayé de le poignarder.

Le Conseil constitutionnel donne tort aux représentants des instances chrétiennes en France



Le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui plusieurs dispositions de la loi "séparatisme" qui étaient contestées par des instances chrétiennes françaises qui y voyaient de graves atteintes aux libertés de culte et d’association.



Dorénavant, les associations qui gèrent le religieux devront faire certifier leurs comptes, en détaillant précisément les ressources et avantages en provenance de l’étranger, que ce soient des Etats ou des personnes privées. Il ne s’agit pas seulement des fonds versés en numéraires mais aussi de la mise à disposition, par exemple, de lieux de cultes – le Maroc ou la Turquie par exemple sont déjà propriétaires de quelques dizaines de mosquées en France – ou d’imams, rémunérés par des Etats étrangers.



Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées "ne méconnaissent pas le principe de laïcité" en ne privant pas de garanties légales le libre exercice des cultes. D’autre part, il a considéré que le législateur "a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public" en renforçant "la transparence de l’activité et du financement des associations assurant l’exercice public d’un culte".





