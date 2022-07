A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du vendredi 15 juillet 2022

Retrouvez ici l'essentiel de l'actualité du monde.

N'hésitez pas à revenir plusieurs fois par jour lire l'article, de nouvelles informations sont rajoutées au fur et à mesure de la journée en fonction des événements... et de la disponibilité de l'auteur.

Ces brèves ont pour unique but de vous permettre de parcourir l'actualité du monde en quelques minutes et éventuellement de vous donner envie de faire des recherches si un sujet particulier vous intéresse. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 09:57

Vendredi 15 juillet 2022

Des parlementaires de la majorité demandent à la ministre Caroline Cayeux de clarifier sa position sur les gays



Une dizaine de parlementaires de la majorité, signataires d'une tribune qui doit paraître ce week-end, demandent au gouvernement de clarifier sa position après les propos de Caroline Cayeux sur "ces gens-là" et le mariage gay.



Le n°1 mondial du transport maritime va arrêter de desservir les Antilles



Mærsk, le n°1 mondial du transport maritime, présent dans tous les ports du monde et depuis un peu plus de 22 ans aux Antilles, a informé ses partenaires qu'elle avait l'intention de mettre un terme à ses rotations entre l’Hexagone et les Antilles.

Cette décision risque d'avoir de graves répercussions sur les échanges, notamment pour les pays hors Europe, Mærsk bénéficiant d'un maillage complet avec tous les ports du monde.



Certains observateurs antillais lient cette décision à la décision du Groupe CMA CGM d'appliquer une diminution tarifaire du fret pour la totalité des importations qu'il assure dans les Outre-mer. À hauteur de 500 € pour un conteneur de 40 pieds, cette baisse représente entre 10 et 20 % de réduction du taux de fret suivant les destinations.



La Biélorussie en défaut de paiement



La Biélorussie en défaut de paiement. L’agence de notation internationale Moody’s a déclaré le 14 juillet que les paiements sur la dette extérieure de la Biélorussie en roubles locaux signifient qu’elle est en défaut de paiement.



Roman Polanski "reste un fugitif"



Un tribunal californien ordonne la publication d’un témoignage dans l'affaire Polanski.



L’actuel procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, assure que Roman Polanski "reste un fugitif" et "devrait se rendre à la justice".



Le Texas encore et toujours en pointe pour la lutte contre les IVG



Aux Etats-Unis, le Texas a porté plainte hier contre une directive du gouvernement Biden qui autorise les médecins urgentistes à pratiquer des avortements en cas de danger pour la vie de la femme enceinte, même si les lois locales bannissent les IVG



Une castration chimique pour les violeurs en Thaïlande



La Thaïlande fait partie des destinations préférées de ceux que l'on appelle "les touristes sexuels", souvent sur des mineur(e)s.



Les voilà maintenant prévenus.



Les délinquants sexuels condamnés en Thaïlande pourraient bientôt se voir offrir une castration chimique en échange d’une peine de prison plus courte alors que les législateurs examinent un projet de loi visant à lutter contre les crimes sexuels.



Une frappe russe fait 23 morts en Ukraine



L’attaque a touché la ville de Vinnytsia au centre du pays, loin des lignes de front.



La frappe a fait au moins 23 morts, dont trois enfants.



Les missiles auraient été lancés depuis un sous-marin positionné en mer Noire.



Une attaque similaire a fait 48 morts à Chasiv Yar le 9 juillet. “



Le président Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois demandé que la Russie soir reconnue comme un "état terroriste" en insistant sur le fait que Moscou ciblait des bâtiments civils, pas des installations militaires.



L’Arabie Saoudite ouvre son espace aérien aux avions israéliens



L'Arabie Saoudite a annoncé hier soir ouvrir son espace aérien à l'ensemble des transporteurs.



Même si la décision ne mentionne pas expressément les avions israéliens, il est évident pour tous les observateurs qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté envers l'état juif à la veille de l'arrivée de Joe Biden. en visite officielle.



L’Arabie saoudite a fait un pas vers la normalisation des relations avec Israël en acceptant d’autoriser les vols directs depuis le pays, a déclaré le président Biden.



Le président sri lankais démissionne officiellement



En fuite à Singapour, Gotabaya Rajapaksa a envoyé sa lettre de démission au parlement jeudi, mettant un terme à près de trois ans de pouvoir sans partage, marqué par le pillage des richesses du pays par son clan et sa famille.



Le calme est revenu dans les rues de Colombo et les manifestants ont décidé d’évacuer les bâtiments du gouvernement, y compris la résidence du président.



Le Parlement sri-lankais élira le 20 juillet un nouveau président pour lui succéder. Le Premier ministre Wickremesinghe a été investi président par intérim.



Décès de la première femme de Donald Trump

Donald Trump a annoncé hier via un message sur son réseau social Truth Social le décès d'Ivana, sa première femme et mère de trois de ses enfants, à l'âge de 73 ans. "Je suis très triste d'annoncer à tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est morte chez elle à New York", a-t-il écrit.



Ivana Trump était une ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque. Elle fut son épouse de 1977 à 1992 et lui donna trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Eric.



Après Ivana, Donald Trump a épousé l'actrice Marla Maples, avec qui il a eu une seconde fille, Tiffany. Il est marié depuis 2005 à Melania Trump, mère de Barron, 16 ans.



Démission du Premier ministre italien, refusée par le président



Le Premier ministre italien a présenté sa démission hier au président Sergio Matterella qui l’a refusée, préférant un gouvernement de coalition remanié à des élections anticipées à l’automne.



Il a demandé à Mario Draghi de retourner devant le Parlement pour y compter ses soutiens et voir s'il peut continuer ses fonctions.



