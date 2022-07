A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du samedi 9 juillet 2022

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 09:51

Samedi 9 juillet 2022



Covid en Guadeloupe : Déclenchement du plan Blanc dans les hôpitaux



Covid-19 : En raison de la circulation très active du variant BA.5 du virus Omicron, le Plan Blanc a été déclenché au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe.



Variante du singe : le gouvernement va élargir la vaccination aux groupes à risques



À la suite des recommandations de la Haute Autorité de la Santé (HAS), le gouvernement prévoit d’élargir la vaccination contre le virus de la variole du singe aux groupes les plus exposés à ce virus, notamment les homosexuels, les personnes trans ayant plusieurs partenaires, ainsi que les personnes en situation de prostitution.



L’avis de la Haute autorité de la Santé “va être suivi”, a confirmé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.



Sri Lanka : Les manifestants prennent d'assaut le domicile du président



Les manifestants du Sri Lanka ont franchi les barrières autour de la résidence présidentielle, prenant d’assaut le bâtiment.



Une vidéo circule en ligne montrant une vaste foule en colère près de la maison, certains d’entre eux essayant d’entrer.



D'après certaines sources, le président se serait enfui sous la protection de nombreux policiers.



Rassemblement national : "Grâce aux députés NUPES, dans 5 ans on est à l'Elysée"



Un responsable "





Pascal Canfin : Les députés européens du Rassemblement national intègrent l'huile de palme



"Soit disant défenseurs du "localisme" les députés européens Rassemblement national ont voté hier pour intégrer les dérivés de l’huile de palme dans les carburants. Huile de palme pourtant 100% importée d’Indonésie… Ridicule… "



Drôle de conception de l'écologie



La coalition Verts-SPD du Bundestag allemand rejette formellement la prolongation des 3 dernières centrales nucléaires existantes, et vote une intensification du charbon pour les remplacer. Nous savons maintenant qui sont les vrais fossoyeurs du climat.



Un policier tue un scootériste dont le passager portait une kalashnikov, son père porte plainte



Jeudi dernier, les policiers de Grenoble sont avisés que le passager d'un scooter se balade en centre-ville de Grenoble armé d'une kalashnikov.



Peu après un équipage de la Bac croise le scooter et tente de le bloquer. Les policiers sortent de leur véhicule et l'un d'eux tire car, selon lui, le passager de l'engin aurait braqué son arme dans sa direction.



Le conducteur est atteint d'une balle en pleine tête tandis que le passager abandonne son arme et s'enfuit en courant. Il est toujours activement recherché.



Les policiers pensent qu'ils ont empêché un bain de sang dans le cadre d'un règlement de compte entre dealers, l'incident étant survenu à proximité d'un célèbre point de deal.



Le pilote du scooter décédé portait un gilet pare-balles. Il avait déjà été condamné en 2019 à deux ans et demi de prison pour vol à main armée.



Son père reconnaît que ce n’était pas un ange mais il estime qu’il ne méritait pas pour autant de disparaître dans de telles circonstances : "J’aurais préféré qu’il passe 5 ans ou 10 ans en prison au lieu de mourir comme ça", se désole Bülent K. dans Le Parisien. "On lui a tiré dans la tête. Pourquoi ? Ils auraient pu lui tirer dans les jambes, dans les bras. Ce n’est pas possible. C’est trop facile de prendre une vie comme ça", affirme-t-il.



Elon Musk renonce à acheter Twitter



Le patron de Tesla et SpaceX a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il renonçait à racheter Twitter à cause d'informations "fausses et trompeuses" sur l'entreprise.



Dans une lettre publiée par le gendarme de la bourse américain, ses avocats assurent que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et de spams.



Selon Twitter, le nombre de ces faux comptes serait inférieur à 5 %. Le multimilliardaire et son équipe estiment que le réseau ment, et que cela remet donc en cause la valeur de la société.



En renonçant à racheter Twitter, l'homme d'affaires s'expose à des poursuites juridiques conséquentes. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars dans certaines circonstances.



Les avocats de Twitter ont déjà annoncé qu'ils comptaient poursuivre le milliardaire.



