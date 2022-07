Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du samedi 16 juillet 2022

Décès du doyen des Français





André Boite, le doyen des Français, est décédé vendredi à Nice à son domicile, à l'âge de 111 ans.



André Boite était, en l'absence de tout recensement officiel, le doyen connu des hommes français. Mais la personne la plus âgée en France reste Sœur André, âgée de 118 ans, qui vit à Toulon dans une maison de retraite.



Depuis avril dernier, Sœur André née le 11 février 1904, à Alès (Gard), est également devenue la probable doyenne de l'humanité avec l'annonce du décès de la Japonaise Kane Tanaka âgée de 119 ans.



Portugal : crash d'un avion bombardier d'eau



Un avion bombardier d'eau qui combattait les feux de forêt au Portugal s'est écrasé vendredi en début de soirée près de Vila Nova de Foz Coa, dans la région de Guarda (nord), provoquant la mort du pilote.



Les circonstances et les causes de l'accident ne sont pour l'heure pas connues.



L'avion était un appareil de taille moyenne, de type FireBoss.



Robert Lewandowski quitte le Bayern pour le FC Barcelone



Les dirigeants du FC Barcelone et du Bayern de Munich se sont mis d'accord hier soir en vue du transfert de l'international polonais de 33 ans Robert Lewandowski.



L'attaquant aux 344 buts en 375 matchs ne cachait plus depuis quelques mois son désir de quitter Munich à un an de la fin de son contrat et il avait fait du Barça sa priorité.



On parle d'un transfert à 50 M€ (45-+5).



Nombre de cas record de Covid en Chine depuis mai, nouveaux confinements



La Chine a enregistré samedi son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis mai et des millions de personnes à travers le pays s'apprêtent à passer le week-end en confinement en application de la stricte politique "zéro Covid" menée par les autorités chinoises.



La Chine est le dernier grand pays du monde à pratiquer des confinements à grande échelle ainsi que des tests de masse, malgré le lourd impact sur l'économie.



Le pays a enregistré un total de 450 cas samedi, pour la plupart asymptomatiques, contre 432 la veille.



Pas-de-Calais : 4 morts dans un accident provoqué par une voiture circulant à contresens sur l'autoroute



Quatre personnes ont été tuées et cinq autres blessées vendredi soir dans un accident de la route provoqué par une voiture circulant à contresens sur l'autoroute A16, à Leubringhen (Pas-de-Calais).



L'accident de la circulation a impliqué trois véhicules légers dont une voiture circulant à contresens s'est produit vers 23H30. Les pompiers ont pris en charge sur place neuf personnes, dont deux blessés légers, trois blessés graves et quatre victimes en arrêt cardiorespiratoire.



Malgré les soins prodigués sur place, les quatre blessés les plus graves – dont un garçon de 16 ans et trois hommes âgés d'une quarantaine d'années- ont été déclarées décédées.



Les trois blessés graves, deux garçons de 20 ans et une fille de 18 ans, ont été transportés vers les hôpitaux du secteur.



Twitter veut contraindre Elon Musk à l'acheter 44 milliards, le milliardaire cherche à gagner du temps



Elon Musk a déposé vendredi un recours en justice pour que éviter que le procès avec Twitter ait rapidement lieu comme l'aimerait le média social. Il souhaiterait qu'il n'ait pas lieu avant l'année prochaine, alors que le réseau social a demandé une procédure accélérée.





Dans un document judiciaire cité par les médias américains, les avocats du patron de Tesla et de Space X accusent le conseil d'administration de Twitter de vouloir expédier l'affaire.



Twitter a lancé des poursuites mardi contre Elon Musk, pour le forcer à racheter la plateforme 44 milliards de dollars, comme il s'était engagé à le faire en avril.



Les dirigeants voudraient que le procès s'ouvre en septembre, afin de ne pas faire durer la période d'incertitude qui paralyse en partie l'entreprise. Depuis l'annonce de la renonciation d'Elon Musk, le cours de l'action Twitter a plongé à Wall Street. Le multimilliardaire de son côté a demandé à ne pas commencer avant le 13 février, étant donné la complexité des éléments à examiner.



Angers : Trois jeunes de 16 à 20 ans tués à coups de couteau pour avoir diffusé de la musique trop fort



Trois jeunes hommes, dont un mineur, ont été tués à coups de couteau et trois autres légèrement blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Angers.



Un suspect de 32 ans a été interpellé et placé en garde à vue.





Une bagarre aurait éclaté à cause de la musique qu'un groupe de jeunes diffusait sur l'esplanade Cœur de Maine à Angers.



Les trois jeunes hommes tués sont âgés de 16 ans, 18 ans et 20 ans.