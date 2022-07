Société Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du mercredi 6 juillet 2022

Retrouvez ici tous les jours les nouvelles du monde que nous avons repérées pour vous.

N'hésitez pas à revenir consulter cet article régulièrement. Il sera mis à jour toute la journée en fonction de l'actualité. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 16:33



Mercredi 6 juillet 2022





Terrorisés par des orques, les grands requins blancs fuient une côte d'Afrique du Sud



Les grands requins blancs mesurent environ six mètres de long et pèsent plus de 2 tonnes. Situés tout en haut de la chaine alimentaire, ils ne craignent pas grand monde... sauf les orques.



Les requins blancs sont largement présents en Afrique du Sud qui en a même fait une attraction touristique. On en trouvait particulièrement au large de la côte de Gansbaai. Pourtant, une récente étude a montré qu'ils avaient disparu, après une série d'attaques menées par deux orques, probablement deux mâles.



Tout a commencé en 2017 lorsque les corps de huit requins blancs avaient été retrouvés, échoués sur une plage de la région. Sept avaient eu le foie mangé, un organe particulièrement riche en lipides. D'autres avaient eu le coeur dévoré. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que de nombreux autres grands blancs avaient été tués mais sans s'échouer.



Les orques peuvent atteindre une taille de 9 mètres et un poids supérieur à 6 tonnes.



Une étude internationale publiée le 29 juin dernier dans la revue African Journal of Marine Science et menée pendant plus de 5 ans montre que les grands requins blancs ont fui massivement la zone pour éviter les attaques des deux orques.



La voiture la plus rapide du monde flashée en excès de vitesse sur l'autoroute A11



Les gendarmes ont récemment contrôlé une Bugatti Chiron Super Sport 300+, la voiture de série la plus rapide au monde alors qu'elle roulait à 184 km/h sur une portion limitée à 130 km/h sur l'autoroute A11, ce qui constitue un excès de grande vitesse.



A 184 km/h, elle était loin de ses limites puisqu'elle a déjà été enregistrée à 490 km/h avec un pilote professionnel au volant. Les versions vendues aux clients sont elles limitées électroniquement à 440 km/h.



La Bugatti Chiron Super Sport 300+a été produite à 30 exemplaires et coûte environ quatre millions d'euros en prix de base.



Le chanteur Carlos Santana s'effondre en plein concert



Le chanteur Carlos Santana s'est effondré en plein concert suite à une crise de déshydratation alors qu'il se produisait au Pine Knob Music Theatre de Clarkston, dans le Michigan hier.



Les urgentistes



L’artiste a depuis donné des nouvelles rassurantes :"Merci pour vos précieuses prières. Cindy NDLR : sa femme) et moi allons bien, on se la coule douce. J’ai oublié de manger et de boire de l’eau, alors j’ai été



Des députés de la NUPES célèbrent un faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen devant l'Assemblée nationale



Avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, des élus de la NUPES se sont rassemblés devant le palais Bourbon pour y célébrer un faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour dénoncer certains votes de la majorité présidentielle en faveur du RN dans l'hémicycle.



Décès d'une jeune fille de 19 ans qui prenait un cours d'auto-école après une collision



Une jeune fille qui allait avoir 19 ans et qui avait été grièvement blessée le jeudi 30 juin dans un accident en Bretagne, alors qu'elle était au volant lors d'une leçon de conduite, est morte ce mardi des suites de ses blessures, rapporte Ouest-France.



Son moniteur, âgé de 31 ans, avait été tué au cours de l'accident. La collision est survenue vers 9h du matin sur la commune de Bruc-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), non loin de Redon.



La jeune fille, qui venait de passer le bac, allait avoir 19 ans. Elle se trouvait au volant lors du choc. Prise en charge en urgence absolue après l'accident, elle a subi plusieurs opérations chirurgicales, indique le quotidien régional. Ses deux jambes avaient été cassées.



La voiture-école est entrée en collision avec une fourgonnette dont le conducteur, âgé de 60 ans, s'en était tiré "sans blessures sérieuses", avait précisé Ouest-France .



Boko Haram aide 300 prisonniers à s'évader



300 prisonniers se sont évadés d'une prison nigériane après l’attaque attribuée à Boko Haram Les grands requins blancs mesurent environ six mètres de long et pèsent plus de 2 tonnes. Situés tout en haut de la chaine alimentaire, ils ne craignent pas grand monde... sauf les orques.Les requins blancs sont largement présents en Afrique du Sud qui en a même fait une attraction touristique. On en trouvait particulièrement au large de la côte de Gansbaai. Pourtant, une récente étude a montré qu'ils avaient disparu, après une série d'attaques menées par deux orques, probablement deux mâles.Tout a commencé en 2017 lorsque les corps de huit requins blancs avaient été retrouvés, échoués sur une plage de la région. Sept avaient eu le foie mangé, un organe particulièrement riche en lipides. D'autres avaient eu le coeur dévoré. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que de nombreux autres grands blancs avaient été tués mais sans s'échouer.Les orques peuvent atteindre une taille de 9 mètres et un poids supérieur à 6 tonnes.Une étude internationale publiée le 29 juin dernier dans la revue African Journal of Marine Science et menée pendant plus de 5 ans montre que les grands requins blancs ont fui massivement la zone pour éviter les attaques des deux orques.Les gendarmes ont récemment contrôlé une Bugatti Chiron Super Sport 300+, la voiture de série la plus rapide au monde alors qu'elle roulait à 184 km/h sur une portion limitée à 130 km/h sur l'autoroute A11, ce qui constitue un excès de grande vitesse.A 184 km/h, elle était loin de ses limites puisqu'elle a déjà été enregistrée à 490 km/h avec un pilote professionnel au volant. Les versions vendues aux clients sont elles limitées électroniquement à 440 km/h.La Bugatti Chiron Super Sport 300+a été produite à 30 exemplaires et coûte environ quatre millions d'euros en prix de base.Le chanteur Carlos Santana s'est effondré en plein concert suite à une crise de déshydratation alors qu'il se produisait au Pine Knob Music Theatre de Clarkston, dans le Michigan hier.Les urgentistes ont immédiatement réagi pour lui donner les premiers soins, avant de l’emmener aux urgences.L’artiste a depuis donné des nouvelles rassurantes :"Merci pour vos précieuses prières. Cindy NDLR : sa femme) et moi allons bien, on se la coule douce. J’ai oublié de manger et de boire de l’eau, alors j’ai été déshydraté et je me suis évanoui. Bénédictions et miracles à vous tous", a-t-il partagé sur Facebook.Avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, des élus de la NUPES se sont rassemblés devant le palais Bourbon pour y célébrer un faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour dénoncer certains votes de la majorité présidentielle en faveur du RN dans l'hémicycle.Une jeune fille qui allait avoir 19 ans et qui avait été grièvement blessée le jeudi 30 juin dans un accident en Bretagne, alors qu'elle était au volant lors d'une leçon de conduite, est morte ce mardi des suites de ses blessures, rapporteSon moniteur, âgé de 31 ans, avait été tué au cours de l'accident. La collision est survenue vers 9h du matin sur la commune de Bruc-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), non loin de Redon.La jeune fille, qui venait de passer le bac, allait avoir 19 ans. Elle se trouvait au volant lors du choc. Prise en charge en urgence absolue après l'accident, elle a subi plusieurs opérations chirurgicales, indique le quotidien régional. Ses deux jambes avaient été cassées.La voiture-école est entrée en collision avec une fourgonnette dont le conducteur, âgé de 60 ans, s'en était tiré "sans blessures sérieuses", avait précisé300 prisonniers se sont évadés d'une prison nigériane après l’attaque attribuée à Boko Haram

Un rapport de l'IGAS parle de "logique de soumission" concernant la gestion de l'IHU de Marseille par Didier Raoult



Un rapport de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) relayé par le journal La Provence, affirme qie Didier Raoult aurait mis en place une "logique de soumission" au sein de l'IHU.



Sur 300 employés interrogés, une cinquantaine a fait part "d'une situation allant du malaise à une forte souffrance liée à leur activité professionnelle".



L'IHU





Selon La Provence, le rapport de l'IGAS conclut que les médecins de l'IHU ont été sous pression de leur direction pour prescrire ce traitement, ainsi que de l'ivermectine, un autre médicament dont les bénéfices anti-Covid n'ont jamais été avérés.



(Source



Les patients soignés à l'IHU se sont vu notamment donner "des prescriptions qui ne respectent pas le code de la santé publique, ce qui est de nature à relever d'une qualification pénale", selon un extrait de ce rapport cité par La Provence. Ces prescriptions comprennent notamment un traitement anti-Covid à base d'hydroxychloroquine. Malgré l'inefficacité de ce médicament contre le Covid, Didier Raoult s'en est fait le promoteur depuis le début de la pandémie, acquérant de ce fait une importante célébrité médiatique.Selon La Provence, le rapport de l'IGAS conclut que les médecins de l'IHU ont été sous pression de leur direction pour prescrire ce traitement, ainsi que de l'ivermectine, un autre médicament dont les bénéfices anti-Covid n'ont jamais été avérés.(Source Le Figaro Un rapport de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) relayé par le journal La Provence, affirme qie Didier Raoult aurait mis en place une "logique de soumission" au sein de l'IHU.Sur 300 employés interrogés, une cinquantaine a fait part "d'une situation allant du malaise à une forte souffrance liée à leur activité professionnelle".L'IHU de Marseille, dirigé de longue date par Didier Raoult, a été le théâtre de nombreuses dérives, sur le plan social comme sanitaire, selon des extraits d'un rapport relayé aujourd'hui par le journal La Provence.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur