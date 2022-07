A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du mercredi 13 juillet 2022

Mercredi 13 juillet 2022



Un membre des services secrets américains impliqué dans "une rencontre physique" et obligé de rentrer aux USA



Joe Biden a entamé une tournée dans les pays du Moyen Orient par un séjour en Israël.



Un membre des services secrets américains qui l'accompagnait est rentré d’Israël aux États-Unis lundi après avoir été impliqué dans une "rencontre physique" à Jérusalem et brièvement détenu par la police israélienne.



Assaut du Capitole : l'étau se resserre autour de Donald Trump



Assaut du Capitole : des proches de Donald Trump ont été en contact avec des organisations d'ultra-droite, révèle l’enquête parlementaire



Le SMIC va augmenter de 26€ au 1er août



Le Smic sera automatiquement revalorisé de 2,01% au 1er août prochain, l'inflation ayant été confirmée ce mercredi à 5,8% en juin, sur un an, selon l'Insee.



La hausse des prix (hors tabac) entre mars et juin pour les 20% de ménages les plus modestes atteint en effet 2,01%, cet indicateur servant de base au déclenchement des revalorisations automatiques du Smic.



Il s'agit de la quatrième augmentation du Smic en moins d'un an, la dernière ayant eu lieu le 1er mai, avec une hausse de 2,65%. Pour un temps plein, le Smic mensuel devrait ainsi augmenter d'environ 26 euros net pour atteindre environ 1.328 euros.



Record d'inflation aux Etats-Unis



L’inflation a atteint un nouveau record sur 40 ans en juin aux Etats-Unis, les prix à la consommation ayant augmenté de 9,1% au cours des 12 derniers mois.



Les perspectives économiques mondiales se sont "assombries" selon la directrice du FMI



Les perspectives économiques mondiales se sont "assombries de manière significative" et pourraient se détériorer davantage, a averti la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, citant comme raisons la guerre de la Russie en Ukraine et l’inflation rapide qu’elle a provoquée.



Le préfet Lallement a une part de responsabilités dans la gestion des incidents du stade de France



L’enquête menée par la commission d'enquête du Sénat montre que Gérald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur a eu tort de blâmer les fans de Liverpool pour la perturbation avant le match à Paris en mai.



Elle a également reconnu que le préfet, Didier Lallement, avait "sa part de responsabilité" dans la gestion des événements.



Un euro pour la 1ère fois vaut moins qu'un dollar



L’euro est tombé sous le niveau symbolique de parité de 1,00 dollar pour la première fois depuis décembre 2002, plombé par l’assombrissement des perspectives économiques de la zone de la monnaie unique et la possibilité d’un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz russe.



