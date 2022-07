A la Une .. Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du mardi 5 juillet

Le Sens de la fête, a dévoilé sur Instagram des photos de son visage tuméfié.



Elle accuse son ex-compagnon, le père de sa fille, déjà condamné à huit mois avec sursis pour violences conjugales et a publié un vibrant appel au secours : Il y a un an mon visage a été blessé, du bleu, du violet sous mon œil, je me suis vue déformée. Il y a un an j’ai regardé mon visage dans la glace et j’ai su que je ne pourrai plus me voiler la face. Le père de ma fille. Ceux qui sont capables de faire ça il faut qu’ils soient hors d’état de nuire. Mais comment ? Je n’ai pas honte de cette photo. Mais lui devrait avoir honte, il devrait avoir honte aujourd’hui, un an après, au lieu de continuer à faire pression sur moi, de penser qu’il a encore les moyens de me manipuler, au lieu de pourrir la tête de mon enfant il devrait avoir honte et se faire discret, rechercher vraiment à être pardonné. Ce n’est pas le cas. J’ai tant de preuves qu’il continue d’essayer de me nuire. Retourner au commissariat une 3e fois? Déposer une 3e plainte en 1 an ? Être dans le milieu du cinéma, et avoir l’épée de Damoclès de 8 mois de prison avec sursis... ça ne suffit pas?

Je suis à bout

Que faut il pour qu’il me laisse tranquille ?

Aller vraiment en prison? Il jouera encore à la victime auprès de ma fille et elle souffrira de ne pas voir son père.

Que je garde ça pour moi? Il se sentira encore au dessus des lois continuera de se plaindre et de contester les décisions de justice auprès de sa fille de 5 ans qu’il voit pourtant comme un père normal qu’il n’est pourtant pas. Il continuera de croire qu’il est en mesure de faire pression sur moi et de me harceler moralement.

Je n’en peux plus.

J’exige d’avoir la paix.

C’est plus clair comme ça ? La comédienne Judith Chemla, qui a tourné notamment dansa dévoilé sur Instagram des photos de son visage tuméfié.Elle accuse son ex-compagnon, le père de sa fille, déjà condamné à huit mois avec sursis pour violences conjugales et a publié un vibrant appel au secours :

16 femmes djihadistes et 35 enfants rapatriés de Syrie en France



Deux avions spéciaux, dont l’un sanitaire, affrétés par le gouvernement français, ont atterri, mardi 5 juillet, à l’aube, à l’aéroport du Bourget avec à leur bord 16 femmes djihadistes et 35 enfants, tous rapatriés des camps de détention du nord-est de la Syrie.



Il s’agit de la plus importante opération de rapatriement menée par les autorités françaises depuis la chute du dernier bastion de l’organisation Etat islamique (EI), en mars 2019, à Baghouz.

Ce rapatriement collectif marque une rupture avec la politique du "cas par cas" adoptée jusqu’à présent par Paris, qui consiste de facto à ramener sur le sol national des enfants sans leurs mères, c’est-à-dire soit des orphelins, soit des enfants dont les mères avaient accepté de signer un document de renoncement à leurs droits parentaux.



(Source Le Monde)



Il agresse sexuellement une femme dans un bus, le chauffeur appelle la police



Dimanche soir, à Toulouse, une trentenaire se trouvait dans un bus de nuit lorsqu’un homme, visiblement éméché, est monté et s’est assis à côté d’elle avant de commencer à lui caresser la cuisse, puis de faire remonter sa main plus haut. La jeune femme ne s'est pas laissé faire et l’a repoussé. L’homme s’est alors excusé avant de changer de place.



Un autre passager, témoin de la scène, a alors averti le chauffeur du bus qui n’a pas hésité à contacter la police et a arrêté son bus en attendant que les forces de l’ordre arrivent.



Entre-temps, le passager aviné était revenu prendre place à côté de sa victime. Agé de 38 ans, il a été interpellé par la brigade anticriminalité.



(Source 20 Minutes)









Etats-Unis : L'auteur de l'attentat arrêté



La police a arrêté le suspect de la fusillade ayant fait au moins six morts et 26 blessés lors d’un défilé à Highland Park, une petite ville au nord de Chicago, pour la fête nationale américaine du 4 juillet. Cinq heures plus tard, l’identité du suspect était rendue publique par la police : Robert E. “Bobby” Crimo III, “un homme blanc de 22 ans originaire de la région”, selon la police.



La “chasse à l’homme” n’a pas duré longtemps. À 18 heures 45 (heure locale), il était appréhendé “après une courte course-poursuite dans le nord de Chicago” avant d’être conduit au commissariat de Highland Park, “pour y être interrogé”. La police dit “ne pas connaître ses motivations”, mais a insisté sur le caractère “très aléatoire et très intentionnel” de ses tirs.



Sitôt son identité révélée, internautes comme journalistes ont mené l’enquête en ligne, pour tenter d’en savoir plus sur “Bobby” Crimo. The Daily Beast livre un premier portrait numérique, glaçant, de ce “rappeur amateur qui a publié des vidéos inquiétantes sur sa chaîne YouTube, notamment une animation grossière représentant un tireur tué par la police”. En plus de ses “vidéos pleines d’images violentes et de fantasmes de fusillade”, Crimo, dont le nom de scène est Awake The Rapper (“Le rappeur éveillé” en Français) a publié l’année dernière sur son blog une vidéo de la rue principale du défilé, où il a commis son crime.



