Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du mardi 19 juillet 2022

Mardi 19 juillet 2022

Le joueur du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, souffre d’un cancer des testicules



L’attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, souffre d’un cancer



La tumeur a été découverte après des examens médicaux intensifs, suite à un malaise après l’entraînement hier matin en Suisse, à Bad Ragaz, où le Borussia prépare la nouvelle saison.



Le joueur avait été transféré il y a peu de l'Ajax Amsterdam pour remplacer Erling Haaland, parti à Manchester City.



L'UE ouvre des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord



Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce ce matin que l'UE ouvre des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord .



L'Etat propose 12€ pour les actions d'EDF



L'Etat a confirmé ce matin son intention de lancer une offre publique d'achat sur 100% d'EDF, une opération qui coûterait 9,7 milliards d'euros, a indiqué le ministère de l'Economie.



Il sera proposé 12 euros par action aux petits actionnaires qui représentent encore 16% du capital.

Euro de foot féminin : Les Bleues rencontreront les Pays-Bas le samedi 23 juillet



Déjà assurées d’être en quarts de finale, les Françaises ont dû concéder le match nul (1 à 1) dans les derniers instants de la partie, hier soir, au New York Stadium de Rotherham, en Angleterre, a d’abord été un long fleuve tranquille face à l’Italie (5-1) et dans une certaine mesure contre la Belgique, malgré quelques secousses (2-1).



Après avoir marqué dès la 1ère minute de jeu, elles ont subi l’égalisation de l’Islandaise Dagny Brynjarsdottir sur penalty à la fin du match, à la suite d’un croche-pied d’Ouleymata Sarr sur Gunnhildur Jonsdottir.



Premières de leur groupe, elles rencontreront les Pays-Bas en quarts de finale le samedi 23 juillet prochain.



Le camping des Flots bleus détruit par les flammes : Patrick Chirac promet de le reconstruire



Le camping des Flots bleus, situé au pied de la dune du Pilat, est devenu célèbre pour avoir servi de lieu de tournage à la série de films Camping avec Franck Dubosc en acteur principal.



Le camping a malheureusement été détruit par les flammes lors de l'immense incendie qui a déjà ravagé plus de 17.000 hectares de forêts en une semaine.



Patrick Chirac n’est pas resté insensible à la disparition de son camping favori. Dans un tweet, il déclare : “Aujourd’hui Patrick pleure... (...) On le reconstruira notre camping!”...



Paris : Fusillade dans un bar à chicha : 1 mort



Une fusillade a éclaté hier soir vers 21h30 dans un bar à chicha de la rue Popincourt dans le 19ème arrondissement à Paris, faisant un mort.



Les deux tireurs sont descendus d'une voiture et ont ouvert le feu avec apparemment une kalachnikov.



L'un des deux, un mineur, est en garde à vue et le second est toujours en fuite.



Les policiers privilégient l'hypothèse d'un règlement de comptes.



