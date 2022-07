A la Une .. Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du mardi 12 juillet 2022

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 17:31

Mardi 12 juillet 2022



Elisabeth Borne tacle Marine Le Pen :



Marine Le Pen a été la première à ouvrir le bal des questions au gouvernement cet après-midi. Alors qu'on l'attendait sur le dossier du pouvoir d'achat, elle a choisi de s'en prendre ironiquement à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en le remerciant d'avoir "fait un pas" en direction du Rassemblement national en déclarant vouloir permettre l’expulsion de tout étranger reconnu coupable d’un acte grave par la justice.



Dans un entretien au Monde samedi, le ministre de l'Intérieur avait en effet déclaré : "Aujourd’hui, un étranger qui a commis des actes graves n’est pas expulsable dès lors qu’il remplit certaines conditions, comme une arrivée sur le territoire national avant l’âge de 13 ans. Nous voulons permettre l’expulsion de tout étranger reconnu coupable d’un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national".



"Nous défendons cette mesure depuis des décennies. (…) Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain", a déclaré la députée du RN.



La Première ministre lui a répondu sur un ton cinglant : "Cette mesure faisait partie du programme d'Emmanuel Macron. (...) Je n’irai pas chercher les voix du Rassemblement national. (…) Madame Le Pen, il y aura toujours quelque chose qui s’interposera entre nous, cela s’appelle les valeurs. Mon ADN s’appelle la République".



Christiano Ronaldo au PSG ?



Selon Le Parisien, toujours très bien informé sur ce qui se passe dans le club parisien, Cristiano Ronaldo aurait offert ses services au PSG mais Paris n’a pas de place pour le Portugais, pour l’instant



Le parquet demande le renvoi de Tariq Ramadan devant les assises



Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui avoir requis un procès devant les assises à l'encontre de Tariq Ramadan.



L'islamologue suisse est accusé de viols par quatre femmes.



Affaire Uber : "ça m'en touche une sans faire bouger l'autre"



Mis en cause par une enquête menée par des journalistes d'investigation de différents médias internationaux, dont Le Monde et France Info en France, pour le soutien qu'il aurait apporté à Uber pour son installation en France, le président Emmanuel Macron a affirmé, en marge d'un déplacement dans l'Isère, "assume(r) à fond" son action contestée lorsqu'il était ministre de l'Economie, assurant avoir agi à l'époque "pour créer des milliers d'emplois" en France.



"Je le referais et après-demain. Il faut lutter contre le chômage de masse par tous les moyens. Je me félicite de ce que j'ai fait", a-t-il déclaré avant de conclure : "Comme le disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre".



Les charcuteries cancérigènes



Dans un rapport publié ce matin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) alerte sur le risque de cancer lié aux nitrites notamment présents dans la charcuterie.



Elle met également en garde sur les risques portant sur les nitrates que l'on trouve dans les légumes comme la laitue.



Ce n'est pas la première fois que ces risques sont évoqués. En 2015, le CIRC, rattaché à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avait classé la viande transformée et notamment la charcuterie comme cancérogène. Selon cet organisme, leur consommation serait à l'origine d'au moins 4.300 cas de cancer colorectal chaque année den France.



L'Anses préconise ainsi de "réduire l'exposition de la population aux nitrates et nitrites par des mesures volontaristes en limitant l'exposition par voie alimentaire". Le gouvernement a immédiatement réagi en annonçant "un plan d'action" à l'automne pour réduire les additifs nitrés dans l'alimentation.



Sri Lanka : Le frère du président et ancien ministre arrêté alors qu'il tentait de fuirà Dubai



Basil Rajapaksa, l'ancien ministre sri-lankais des Finances et frère du président Gotabaya Rajapaksa qui a promis de démissionner en milieu de cette semaine, a été bloqué ce matin dans le salon VIP de l’aéroport international de Colombo, alors qu’il tentait de fuir.



Basil Rajapaksa a été reconnu par des personnes à l'aéroport et se sont opposés à ce qu'il quitte le pays.



Le peuple s'est révolté la semaine dernière contre les hausses énormes de prix des produits de première nécessité, quand ceux-ci sont encore présents, et protestent également contre la famille et le clan du président qui avaient fait main basse sur l'économie du pays.



