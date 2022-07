A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du lundi 25 juillet 2022

La junte militaire birmane exécute 4 militants pro-démocratie



Les autorités militaires birmanes ont exécuté quatre militants pour la démocratie accusés d’avoir aidé à commettre des "actes terroristes".



Ce sont les premières exécutions depuis des décennies dans ce pays d’Asie du Sud-Est



Nouvelle fusillade aux Etats Unis : 2 morts, 5 blessés



Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une fusillade lors d’un salon de l’automobile dans un parc public de Los Angeles, ont annoncé les autorités.



Les naissances diminuent en Chine



Les données sur les naissances de la Chine ont montré que le nombre de nouvelles naissances en 2021 était le plus bas depuis des décennies dans plusieurs provinces.



La croissance population du pays a considérablement ralenti et le solde de population devrait commencer à devenir négatif avant 2025

Championnats du monde d'athlétisme : Le Français Kevin Mayer sur le toit du monde en décathlon



Le Français Kevin Mayer, double vice-champion olympique (2016 et 2021), a décroché dans la nuit de dimanche à lundi son deuxième titre mondial de décathlon à Eugene (Etats Unis), après celui de Londres en 2017.



De son côté, le Suédois Armand Duplantis a battu son record du monde de saut à la perche avec un saut à 6,21m.



