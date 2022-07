A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du lundi 18 juillet 2022

Lundi 18 juillet 2022



Quand la Cour de Cassation donne un coup de main aux voyous...



Quatre arrêts rendus le 12 juillet par la Cour de Cassation suscitent une forte inquiétude chez les procureurs de la République. Elle estime en effet que les procureurs ne pourront plus autoriser l’accès aux données de téléphonie dans les enquêtes pénales.



Ce pouvoir "attentatoire à la vie privée" doit désormais être confié à des juges indépendants et uniquement dans le cadre de la "criminalité grave".



Une décision incompréhensible pour les procureurs, selon des propos rapportés par Le Parisien.



"Concrètement, on n’a plus le droit de demander une géolocalisation dans le cadre d’une enquête," explique au Parisien un procureur des Hauts-de-France. S"auf que l’on en fait tous les jours. Dans toutes les affaires de vols de voiture, par exemple, la téléphonie est un outil essentiel…"



Les procureurs devront dorénavant faire valider leurs réquisitions téléphoniques par des magistrats du siège.



Une idée irréaliste car, faute de moyens humains suffisants dans les tribunaux, "il sera matériellement impossible pour un juge de valider les très nombreuses réquisitions que nous faisons au quotidien et que le parquet autorisait en amont de manière permanente", critique un commissaire de police qui explique que, pour fonctionner de manière satisfaisante, il faudrait en effet "un juge aux côtés du procureur 24/24. Or, les juges sont déjà débordés et en sous-effectifs.



Les voyous ont de beaux jours devant eux...

Une femme se réveille après 2 ans de coma et désigne son frère comme son agresseur



Une femme de Virginie-Occidentale (Etats-Unis) s'est réveillée d'un coma de deux ans et a identifié son frère comme son agresseur, selon la police.



Wanda Palmer, 51 ans, a accusé son frère de l'avoir agressée dans sa résidence près de Cottageville, en Virginie-Occidentale, en juin 2020. La police a déclaré que Palmer avait été "attaquée, piratée et laissée pour morte", selon un communiqué publié sur le département du shérif du comté de Jackson.



La police a déclaré avoir trouvé Palmer en "position verticale" sur son canapé avec de graves blessures causées par ce qui semblait être une hachette ou une hache. Le shérif du comté de Jackson, Ross Mellinger, a déclaré à CNN que lorsque la police est arrivée, ils pensaient qu'elle était morte, mais ont réalisé peu de temps après qu'elle était toujours en vie et respirait superficiellement.



Il y a quelques semaines, les policiers ont reçu un appel de l'établissement de soins de Palmer disant qu'elle était en mesure de parler aux autorités.



Palmer n'a pu répondre qu'aux questions par oui ou par non, mais a fourni suffisamment de témoignages pour que la police arrête son frère.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé dimanche soir la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes.



Cette décision intervient à la veille d'une réunion de l'UE visant à renforcer les sanctions contre Moscou.



