Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du lundi 11 juillet 2022

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 12:10

Philippe Martinez (CGT) dénonce "le mélange des genres" de Jean-Luc Mélenchon



Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a rappelé lundi que les mobilisations sociales étaient du ressort des syndicats et non des formations politiques, au risque d'un "mélange des genres" après l'annonce par Jean-Luc Mélenchon (LFI) d'une "grande marche contre la vie chère" en septembre.



"Les mobilisations sociales sont du ressort des organisations syndicales. Ca fait très longtemps que c'est comme ça. Que des formations politiques soutiennent des mobilisations sociales, il y en a besoin mais il ne faut pas de mélange des genres (...) donc pas l'inverse", a exposé le secrétaire général de la CGT sur France Info.



Sri Lanka : Le président confirme sa volonté de démissionner



Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, qui n’a pas été vu ni entendu publiquement depuis que les manifestants ont envahi sa résidence officielle ce week-end et que certaines sources disent à l'abri sur un navire de guerre sous la protection de l'armée, a reconfirmé sa volonté de démissionner, a déclaré ce matin le Premier ministre sri-lankais.



Covid : L'Europe recommande une 3ème dose de rappel de vaccin La Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne ont recommandé ce matin une deuxième dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 jusqu'ici, face à la forte résurgence actuelle de cas. Ce qui revient à une 3ème dose.



"J'appelle les Etats membres à offrir immédiatement des deuxièmes rappels à tous les plus de 60 ans ainsi qu'aux personnes vulnérables, et j'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination", a déclaré la Commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides dans un communiqué commun du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).



La Russie diminue encore ses livraisons de gaz à l'Italie



La Russie continue son chantage au gaz : Gazprom a annoncé ce matin avoir encore réduit d'un tiers ses livraisons de gaz à l'italien Eni.



En prévision, l'Italie a prévu d'importer plus de gaz depuis l'Algérie.



L'Inde bientôt pays le plus peuple au monde



L'ONU prévoit que l'Inde dépassera en 2023 la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.



Le gouvernement va lancer très vite sa réforme de l'assurance chômage



La France fait face à un étrange paradoxe : Alors qu'elle compte encore 7,8% de chômeurs, de nombreux patrons se plaignent de ne pas trouver de candidats à leurs offres d'embauches. D'où la conviction de certains : c'est parce-que les allocations chômage sont trop généreuses et n'incitent pas les chômeurs à retrouver rapidement un travail.



Apparemment le gouvernement est sur la même ligne puisqu'il a annoncé ce matin qu'il envisageait de lancer très vite la réforme de l'assurance chômage.



Les syndicats étant totalement opposés à ce projet, de nouvelles manifestations sont à craindre.



Deux géants de l'électronique vont créer 4.000 emplois en Isère



Les géants des puces électroniques franco-italiens STMicro et américains GlobalFoundries annoncent ce matin à l’occasion du sommet "Choose France" aujourd'hui à Versailles qu’ils vont investir en Isère, avec un "soutien financier important de l’Etat français".



L’investissement est estimé à 5,7 milliards d’euro et devrait créer environ 1 000 emplois supplémentaires sur le site de Crolles, où STMicroelectronics possède déjà un site de fabrication important .



Quinze morts et un disparu dans un chavirage de bateau au Nigéria



Quinze personnes sont mortes et une autre est portée disparue après un accident de bateau à Lagos, la capitale économique du Nigeria.



Le drame s'est produit vendredi soir, lorsque le navire de passagers a été pris par la marée et a chaviré. Il y avait 16 passagers à bord au moment de l'accident, quatre corps ont été retrouvés samedi et les secours ont repêché onze autres cadavres dimanche.



Le seizième passager est toujours porté disparu.



France : La canicule arrive



Jusqu’à 35°C à Paris, 37°C à Toulouse, et même 40°C prévus dans d'autres villes...



Météo France annonce sur la canicule "intense" qui arrive ce mardi sera "une vague de chaleur proche de celle de 2003". Elle sera plus "intense" et plus longue que la canicule de juin.



Tous les coureurs du Tour de France négatifs au Covid



Les coureurs du Tour de France ont tous été testés négatifs au Covid, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI).



Les tests ont été pratiqués dimanche soir avant que les coureurs n'observent une journée de repos en Haute-Savoie aujourd'hui et les résultats viennent de tomber.



Ukraine : Un miraculé retrouvé dans les décombres d'un bombardement russe



À Chasiv Yar,dans l'est de l'Ukraine, les sauveteurs ont sorti des décombres d'un immeuble rasé par un missile russe un homme qui y a passé environ 20 heures.



L’homme a dit qu’il était dans la salle de bain lorsque les roquettes ont frappé l'immeuble. Le poêle de l'appartement est tombé sur la salle de bain, laissant un peu d’espace. Il est resté allongé là jusqu’à ce que les secours le retrouvent.



Au moins six personnes ont été tuées dans ce bombardement et cinq autres blessées, selon le gouverneur régional. On dénombrait également 24 disparus.



