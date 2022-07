A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du jeudi 7 juillet 2022

Retrouvez ici les informations du monde entier que nous avons collectées pour vous à travers le monde

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 18:29

Jeudi 7 juillet 2022

La Biélorussie menace d'attaquer la Pologne en cas de provocations de l'Occident



Le chef d'état-major adjoint des forces armées du Bélarus, Ruslan Kosygin, a déclaré que les forces biélorusses frapperont principalement les infrastructures polonaises.



"Le territoire de la Pologne, ainsi que les pays baltes, se transforment en un polygone où les États-Unis envisagent de déclencher un autre conflit sanglant en Europe contre la Fédération de Russie et ses alliés", selon l'agence Belta qui cite Kossyguine. Il a évoqué des exercices militaires, ainsi que "des tentatives d'hommes politiques polonais individuels pour initier le retour des soi-disant terres ancestrales polonaises, c'est-à-dire les régions occidentales de l'Ukraine et de la Biélorussie".



Kossyguine a appelé cette "préparation à la conduite d'opérations militaires dans la direction orientale" sur fond de "dégradation de l'Europe occidentale et de leur perte réelle de prise de décision indépendante".



"Les dirigeants polonais doivent comprendre que le territoire de la Pologne avec son infrastructure militaire seront la cible principale d'une attaque en cas de conflit, à savoir les centres de décision, les éléments du système de gestion, les points de déploiement permanent des forces armées nationales, des arsenaux et des bases, ainsi que des objets d'une importance cruciale pour leur économie et leurs infrastructures de transport", a déclaré Kossyguine.



Il a conclu que "l'Occident doit clairement comprendre que notre réponse à toute provocation armée sera certainement adéquate et dure".



La CGT et l'Union syndicale Solidaires lancent un appel à la grève le 29 septembre pour la question des salaires



Alors que le projet de loi pouvoir d'achat doit être présenté par le gouvernement ce jeudi, la CGT et Solidaires ont d'ores et déjà appelé cet après-midi à "une journée de grève interprofessionnelle" le jeudi 29 septembre qui sera notamment axée sur les salaires.



Cette journée d'action "doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la durée", précisent les deux syndicats dans un communiqué commun "pour les salaires".



Les organisations justifient leur appel "par des mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat qui sont en dessous de la situation de paupérisation de la population" ou bien encore "l'annonce d'une poursuite d'une réforme des retraites injuste qui exige de travailler plus".



La CGT et l'Union syndicale Solidaires ont fait cette annonce sans attendre la tenue d'une réunion de tous les syndicats sur le thème du pouvoir d'achat qui sera organisée lundi au siège de Force ouvrière.



Le Rassemblement national contre le droit à l'avortement



Les eurodéputés RN dont Jordan Bardella refusent tous de voter une résolution du Parlement européen défendant le droit à l'avortement. Alors qu'ils étaient bien présents







La motion de censure de la Nupes contre Elisabeth Borne sera débattue lundi



La motion de censure de l’alliance de gauche Nupes contre le gouvernement d’Elisabeth Borne sera débattue et soumise au vote lundi 11 juillet. La motion de censure de l’alliance de gauche Nupes contre le gouvernement d’Elisabeth Borne sera débattue et soumise au vote lundi 11 juillet.

Le calendrier sur cette motion a été fixé en conférence des présidents de l’Assemblée nationale.



Par ailleurs, le début de l’examen du projet de loi sanitaire permettant le maintien de "mesures de freinage" face au Covid-19 est repoussé dans la soirée du lundi.



La motion de censure a été déposée en signe de "défiance" à l’égard du gouvernement. "En l’absence de vote de confiance", qui n’a pas été demandé par la Première ministre, "nous n’avons d’autre choix que de soumettre cette motion de défiance", ont expliqué mercredi les groupes LFI, PS, écologiste et communiste dans leur texte commun.



Un acteur du film «Rien à foutre" va être jugé pour "agression sexuelle"



Lors de l'avant-première du film, l'acteur en question, Arthur Egloff, avait déjà été accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes du public.



Un homme a tenté de jeter un cocktail Molotov sur deux agents au Capitole



La police du Capitole à New York a arrêté un homme accusé de possession de cocktails molotov et d’avoir tenté de jeter l’une des bouteilles sur deux agents à plusieurs pâtés de maisons au nord-ouest du complexe du Capitole mercredi, ont annoncé des responsables de la police.







