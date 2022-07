A la Une . Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du jeudi 21 juillet 2022

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 17:31

Jeudi 21 juillet 2021

L'Ecosse persiste à vouloir un référendum sur l'indépendance



Le gouvernement écossais de la Première ministre Nicola Sturgeon a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir s’il a le pouvoir de légiférer pour un référendum consultatif, même si le gouvernement britannique ne donne pas son feu vert.



Vive le télétravail



71% des jeunes estiment qu'ils pourraient quitter leur job si leur employeur leur demandait de revenir à 100% en présentiel.



Joe Biden malade du Covid



Le président américain Joe Biden a été testé positif au Covid-19 ce jeudi, a annoncé la Maison-Blanche. Il ne présente toutefois que des "symptômes légers" de la maladie.

Le président, âgé de 79 ans a commencé à se soigner et va s'isoler à la Maison Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif.



Joe Biden était pleinement vacciné et avait déjà reçu deux doses de rappel.



Il continuera à assumer la totalité de ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit guéri.



Etats-Unis : un soldat tué et 9 autres blessés par la foudre



Un soldat est mort et neuf autres ont été blessés après que la foudre se soit abattue mercredi sur la base militaire de Fort Gordon en Géorgie.



Le drame s'est produit vers 11 h dans une zone d'entraînement de la base. Il y avait des orages isolés mais forts dans la région à ce moment-là.



La Russie a utilisé 60% de son stock de missiles



La Russie a utilisé jusqu’à 60% de son stock de missiles depuis le 24 février.



Selon la Direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, la Russie a le plus souvent utilisé des missiles de croisière Kalibr, Kh-101 et Kh-555, ainsi que les systèmes de missiles balistiques à courte portée Iskander.



C'est cette pénurie de missiles et la difficulté à en fabriquer de nouveaux du fait de l'embargo sur les composants électroniques, qui expliquerait que l'armée russe utilise de vieux missiles datant des années 1950/60 très imprécis.



Le président biélorusse recommande à l'Ukraine d'abandonner à la Russie les territoires occupés



L'Occident, l'Ukraine et la Russie doivent s'entendre pour éviter le "précipice" de la "guerre nucléaire", a estimé dans un entretien exclusif à l'AFP le président le Biélorussie Alexandre Loukachenko, un proche de Vladimir Poutine au point que la Russie s'est servie de son territoire comme base arrière pour lancer son invasion de l'Ukraine.



"Arrêtons-nous", a-t-il déclaré. "Il ne faut pas aller plus loin. Plus loin, c'est le précipice. Plus loin, c'est la guerre nucléaire. Ça ne doit pas aller jusque là".



Selon M. Loukachenko, l'Ukraine doit accepter que les régions occupées par la Russie dans l'est et le sud du pays soient perdues.



