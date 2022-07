A la Une .. Pierrot Dupuy - Brèves d'ici et d'ailleurs du dimanche 10 juillet 2022

Nous résumons ici l'actualité du monde entier.

Revenez consulter l'article plusieurs fois dans la journée. Le matin, il y a peu d'articles nouveaux, à l'image de l'actualité de la nuit qui est légère. Sauf par exemple ce nouveau massacre en Afrique du Sud.

Mais le fil se remplira au fur et à mesure de la journée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 11:45

Dimanche 10 juillet 2022



14 morts dans une fusillade en Afrique du Sud



14 morts après une fusillade cette nuit dans un bar à Soweto en Afrique du Sud.



"Nous avons été appelés aux premières heures de la matinée, vers 00h30 (2h30 heure de La Réunion)", ont déclaré les policiers après la fusillade dans la nuit de samedi à dimanche.



Douze personnes étaient mortes à leur arrivée sur les lieux et deux sont mortes plus tard.



