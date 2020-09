A la Une . Pierrot Dupuy - Bravo Sini, enfin un élu qui a des c...

Joseph Sinimalé a annoncé aujourd'hui sur Freedom qu'il démissionnait de tous ses mandats politiques pour protester contre la division de la droite aux prochaines élections législatives partielles. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 16:45 | Lu 1666 fois

Enfin un élu qui a des c... et qui dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas.



Vous me direz que c'est plus facile pour lui qui a 77 ans et son avenir politique derrière lui. N'empêche qu'il fallait le faire.



Ainsi donc, la machine à perdre est à nouveau enclenchée dans l'ouest.



On va dire les choses comme elles sont, quitte à déplaire à certains.



Karine Lebon, la candidate d'Huguette Bello est d'ores et déjà élue à l'Assemblée nationale. Elle bénéficie de la dynamique de la victoire de sa marraine en politique. Combien de Saint-Paulois qui avaient voté Joseph Sinimalé ou Alain Bénard car ils pensaient vraiment qu'ils allaient se faire élire ont déjà tourné casaque (marrant, j'aurais pu écrire cosaque) et prêté allégeance à la nouvelle maire de Saint-Paul? Histoire d'espérer conserver leur petit travail à la mairie ou dans l'espoir d'obtenir une des faveurs que peuvent distribuer les maires?



Donc, à mon avis, la chose est entendue.



Quel était alors l'intérêt de cette élection ? Le seul que j'y voie est de permettre l'émergence d'une personnalité crédible qui se fasse connaître en réalisant un bon score au second tour, et qui ainsi préparerait les futures élections, notamment municipales dans 6 ans. Car d'ici là, pas la peine de se faire beaucoup d'illusions, les cantonales à Saint-Paul vont connaître un raz-de-marée de candidats soutenus par la mairie.



Or, cette candidate crédible, on l'avait. Audrey Fontaine a le profil idéal : c'est une femme, c'est tendance. Elle est intelligente, ce qui est la moindre des choses qu'on puisse attendre d'une élue. Elle est jolie, ce qui ne gâche rien. Elle a de l'ambition, ce qu'on ne peut lui reprocher. Et c'est une grosse bosseuse.



Parfait, me direz-vous ?



Ben non... Trop simple.



Voilà qu'à la surprise générale, Alain Bénard annonce aussi sa candidature. On aurait pu penser que la claque qu'il a prise aux municipales aurait calmé ses ardeurs et qu'il aurait enfin réalisé le poids qu'il pèse réellement dans sa commune. Que nenni ! Et la seule explication qu'il trouve pour justifier sa candidature est qu'ainsi, il veut "empêcher la révolution"... Ça en dit long sur sa vision politique.



Il va répéter, en pire, la même erreur qu'aux municipales. Diviser pour faire perdre.



Il faut le savoir : Alain Bénard, du haut de ses 64 ans, pense avoir encore un avenir politique. Il n'a pas compris qu'il faisait partie de ses élus que la population ne veut plus voir.



Place aux jeunes.



Cette attitude est d'autant plus incompréhensible qu'on sait très bien qu'il n'y a que des coups à prendre dans cette élection. Si encore il y avait ne serait qu'une once d'espoir de gagner cette législative partielle, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, si je peux me permettre Alain, retrouve un peu de lucidité et annonce que finalement, tu renonces et que tu soutiendras Audrey Fontaine.



Mais le pire est peut-être encore à venir. Je l'ai dit, le seul espoir de cette élection est de permettre à celui ou celle qui sera au second tour face à Karine Lebon de faire le meilleur score possible pour préserver les chances de la droite aux futures élections.



Si dans un premier temps, les trois ténors de la droite, Michel Fontaine, Didier Robert et Cyrille Melchior faisaient bloc autour d'elle, il est à craindre que l'amitié ancienne entre Alain Bénard et le président de Région ne vienne bouleverser un peu la donne. Quant au président du Département, j'ai bien peur qu'il ne se cantonne dans une position attentiste, toujours par amitié pour celui qui a mené la liste des municipales au second tour.



Il est temps de mettre l'amitié de côté, de faire taire les anciennes rancoeurs et de revenir aux dures réalités de la politique. Au travers de cette élection partielle, ce sont déjà les prochaines cantonales et régionales qui vont se jouer. Alors, de grâce, prenez exemple sur Joseph Sinimalé. Mettez vos c... sur la table et osez enfin sortir de ce petit jeu qui ne peut conduire qu'à la défaite.



PS : Vous noterez que je ne parle même pas de la candidature de Jean-François Nativel. On ne parle pas de ce qui est insignifiant. Sa seule motivation à lui est de "voir combien de voix il pèse dans le centre-ville". La Réunion va aller loin avec de tels apprentis sorciers !



