A la Une . [Pierrot Dupuy] Aziz Patel nous prend vraiment pour des imbéciles

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 15:11





De même, la caméra d'Antenne Réunion a saisi au vol sa réaction quand une autre candidate, constatant son dépit, a essayé de la consoler discrètement. Elle a brutalement repoussé la main compatissante que l'autre lui tendait.



Aussitôt les réseaux sociaux se sont enflammés. Un peu trop violemment à mon goût.



D'abord, j'ai envie de dire : enfin une réaction sincère dans ce spectacle aseptisé, où tout est appris par coeur, de la chorégraphie aux réponses aux questions qui sont posées. Réponses recrachées avec plus ou moins de bonheur et sur un ton qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'elles aient été apprises à l'avance.



Mais surtout, je comprends d'autant mieux sa déception que Dana Virin ne faisait pas partie de mes favorites, contrairement à Clara Potin qui pour moi méritait le titre ou au moins d'être 1ère dauphine. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Le public et le jury ont choisi et nous devons nous y plier.



Par contre, la réaction d'Aziz Patel est plus dérangeante. Il nous prend vraiment pour des imbéciles. Constatant l'ampleur que prenait la polémique sur les réseaux sociaux et sur Freedom, il s'est cru obligé d'appeler la radio d'abord pour féliciter la miss, puis pour donner son explication sur le fait que Clara Potin ait repoussé la main gentiment tendue par une autre candidate. Selon lui, elle l'aurait refusée à cause du Covid...



Et si elle avait gagné et que l'autre l'avait prise dans ses bras pour la féliciter, elle l'aurait repoussée aussi ?



