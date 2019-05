La grande Une [Pierrot Dupuy] Ayo cousins mauriciens, faut arrêter de déconner là !





Je dis "apparemment" car, comme l'a démontré



En effet, vous êtes censé, avant de prendre l'avion avec des médicaments, vous rendre sur le site diplomatie.gouv.fr dans la catégorie "Santé" pour être redirigé vers le site de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants, uniquement en anglais, pour trouver enfin une photocopie de la réglementation mauricienne de 2004 sur le transport de narcotiques, un document rédigé lui aussi en anglais.



Les anglophones pourront y lire que les voyageurs à destination de l’Île Maurice, transportant des narcotiques ou des psychotropes doivent se plier à une série de procédures préalables à leur voyage :



- Les voyageurs doivent tout d’abord informer l’ambassade Mauricienne de leur intention de transporter ces médicaments.

- Plusieurs documents leur seront demandés : Photocopie de passeport, adresse dans le pays d’origine, justification thérapeutique du médecin, copie de l’ordonnance avec si possible la quantité exacte de médicaments transportés; adresse durant le séjour à Maurice, date d’arrivée, durée du séjour et numéro de vol.

- La demande sera examinée dans les 24 heures

- L’ambassade délivre alors une "Notification d’acceptation" sous conditions

- Le voyageur doit retourner cette notification en acceptant les conditions.



Une fois cette procédure complétée, le voyageur pourra embarquer à destination de l’île soeur. Une fois arrivé à Maurice, il devra déclarer ses médicaments à la douane. Et il est conseillé de garder sur soi une copie de l’ordonnance, et de conserver les médicaments dans leur emballage d’origine.



Juste hallucinant pour quelques comprimés de somnifères !



Encore faut-il savoir que les somnifères qu'on transporte sont considérés comme des drogues



Mais, pour effectuer toutes ces démarches, déjà très compliquées pour un citoyen lambda, encore faut-il savoir que l'on transporte des médicaments interdits.



Jean-Pierre Bade l'a très bien expliqué : les comprimés trouvés dans ses bagages sont des somnifères qu'il prend à l'occasion pour l'aider à dormir dans l'avion, lors de vols long-courriers. Il avait oublié ces médicaments au fond d'un sac et en outre, il ignorait totalement que ces comprimés étaient considérés comme des "psychotropes" par nos "amis" mauriciens.



Jean-Pierre Bade est manifestement de bonne foi



Qui peut imaginer un seul instant que Jean-Pierre Bade, ancien footballeur de haut niveau, ayant longtemps joué en 1ère division en métropole, qui a entrainé plusieurs équipes dans l'île et qui est actuellement en charge de l'équipe de La Réunion, puisse se livrer à un trafic de stupéfiants?



Il est manifestement de bonne foi et toute cette affaire aurait pu, aurait dû, se régler après quelques explications.



Mais surtout, ce qui lui arrive est très inquiétant car, avec du recul, on se dit que ce qui lui arrive aujourd'hui aurait très bien survenir à vous ou à moi à l'occasion d'un déplacement à Maurice. Pas de quoi nous donner envie d'y retourner !



Un "coup" des Mauriciens pour déstabiliser notre équipe de football ?



Pour des raisons que j'ai du mal à comprendre -ou alors que je ne comprends que trop bien- nos amis mauriciens ont monté cette affaire en épingle pour en faire une véritable affaire d'état.



Aujourd'hui, Jean-Pierre Bade est bloqué à l'île Rodrigues avec interdiction de quitter le territoire.



Le ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports mauriciens accuse Jean-Pierre Bade de trafic de drogue



Mais beaucoup plus grave, Stéphan Toussaint, le ministre de la Jeunesse et des Sports mauricien, est intervenu hier au travers d'une vidéo publiée sur le site pro-gouvernemental



Faut arrêter de déconner, là !!!



On parle de 21 comprimés de somnifère !!!



Nos "amis" mauriciens voudraient déstabiliser notre sélection de football en vue des prochains Jeux des Iles qui doivent se dérouler dans deux mois dans l'ile Soeur qu'ils ne s'en prendraient pas autrement.



Mais il ne faudrait pas qu'ils n'oublient que les Réunionnais constituent une bonne partie des touristes venant dépenser leur argent dans leurs hôtels.



Déjà que le nombre de touristes réunionnais a baissé de plus de 11% au premier trimestre, nos "amis" mauriciens jouent avec le feu en traitant de la sorte une personnalité aussi appréciée par les Réunionnais que Jean-Pierre Bade.



