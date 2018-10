A la Une ... [Pierrot Dupuy] Avis de tempête sur l’Elysée





Depuis quelques mois, tout augmente. Emmanuel Macron nous avait pourtant promis durant sa campagne électorale qu’il n’y aurait pas d’impôts nouveaux durant son quinquennat. Ce qu’il ne nous avait pas dit, c’est qu’il allait massivement augmenter les taxes déjà existantes.



La dernière en date a été votée dans la nuit de lundi à mardi par les députés En Marche de l’Assemblée nationale : le malus auto va concerner plus de véhicules. Au lieu de s’enclencher à partir de 117g de CO2 rejetés par kilomètre, il le fera dès 117g. Bénéfice pour le budget de l’Etat : 31 millions d’euros en plus.



Alors bien sûr, comme toujours, on vous habille ça de bonnes intentions. Là en l’espèce, il s’agit nous dit-on d’encourager les Français à acquérir des véhicules dits propres. Même si on sait maintenant que les véhicules électriques polluent autant que les autres si l’on prend en compte la pollution engendrée par leur fabrication et leur recyclage en fin de vie.



Dans le même temps, on apprend que les complémentaires santé vont encore augmenter. Et que les retraités seront, encore une fois, les plus impactés.



Mais ce qui fait surtout réagir en ce moment, ce sont les augmentations des prix de l’essence et du gasoil.



Dans certaines régions de métropole, le gasoil vaut déjà plus cher que le sans plomb. Parce que le prix du pétrole augmente sur les marchés mondiaux : en deux ans, il a augmenté de 174%. Mais aussi parce que les taxes sont régulièrement réévaluées.



Et ce n’est pas fini. On nous annonce déjà une augmentation supplémentaire de 7cts de la taxe sur le diesel début 2019 et de 4 cts sur le sans plomb.



La grogne s’amplifie. Les pétitions se multiplient sur les plate-formes spécialisées. La dernière en date a déjà recueilli plus de 58.000 signatures en quelques heures.



Mettez vous à la place de tous ces Français qui tirent le diable par la queue, qui n’ont pas les moyens de changer de voiture et qui voient leur pouvoir d’achat rogné tous les mois.



Les assurances augmentent, les réparations augmentent, le coût des voitures augmente, celui des pièces détachées aussi… Il n’y a que nos salaires qui n’augmentent pas.



La voiture est la plupart du temps avant tout un outil de travail. La hausse des prix des carburants à la pompe c’est juste la goutte de trop...



Et personnellement, ce qui m’énerve le plus, c’est qu’on nous prenne pour des abrutis. Qu’on essaye de nous faire croire que c’est pour notre bien qu’on fait tout ça. Qu’on essaye même de nous culpabiliser. Alors qu’on sait tous que la seule raison, c’est que le gouvernement a besoin d’argent pour boucler son budget.



Pour y arriver, Emmanuel Macron aurait pu faire des économies dans les dépenses de l’Etat, comme il s’y était engagé durant sa campagne présidentielle. Au lieu de cela, elles ont continué à progresser depuis qu’il est arrivé.



A la place, il préfère taxer de plus en plus les Français. Plus facile et moins courageux !



Pour conclure, je suis pour une fois d'accord avec Ségolène Royal qui dénonce ces hausses régulières des prix de l'essence. Selon elle, "cette taxation sur l'essence et le gasoil, c'est juste faire des impôts supplémentaires et utiliser l'écologie pour faire ses impôts supplémentaires n'est pas honnête". "Le gouvernement remplit les caisses. (...) Ce serait plus intelligent de taxer (les banques que) de prendre au piège les automobilistes et les retraités. Pierrot Dupuy





