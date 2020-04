La grande Une [Pierrot Dupuy] Avec Robert Chaudenson disparait un brillant universitaire mais aussi un polémiste hors pair

Robert Chaudenson, le spécialiste français des études créoles, a été emporté par le coronavirus il y a quelques jours et on n'a appris sa disparition qu'hier.



Dans moins d'une semaine, Robert Chaudenson, qui est né à Lyon le 12 avril 1937, aurait fêté ses 83 ans, mais c'était sans compter le Coronavirus qui sème la désolation sur son passage.



Fin tragique pour celui qui consacra toute sa carrière d'universitaire, ici dans l'océan Indien comme là-bas dans la Caraïbe, à étudier les sociétés créoles et leur langues et à défendre une coopération exemplaire entre pays francophones.



Si Robert Chaudenson ne fonde pas les études créoles, il va cependant profondément renouveler et marquer de ses multiples travaux cette discipline universitaire.



Néanmoins, ce n'est pas le souhait d'étudier le créole qui amène le jeune Robert Chaudenson à La Réunion, après de brillantes études secondaires et universitaires dans sa ville natale, mais bien le contraire. C'est en effet sa nomination comme professeur au lycée Leconte de Lisle, effectué comme Volontaire à l'Aide technique (VAT) au titre de son service militaire, qui va faire découvrir à Robert Chaudenson la société créole et décider de son devenir universitaire.



Robert Chaudenson, comme Claude Wanquet, décédé il y a tout juste deux mois, fait partie de cette cohorte de diplômés, le plus souvent agrégés, envoyés à La Réunion comme VAT, au début des années 1960, pour pallier le manque crucial de professeurs qualifiés dans l'enseignement secondaire. L'un comme l'autre participe ensuite à la mise en place du Centre Universitaire de La Réunion et à son développement.



Enseignant en Lettres, Robert Chaudenson fonde la recherche sur le créole au Centre universitaire, avant de présider, de 1972 à 1977, l'institution. En 1974, il fait paraître sa volumineuse thèse d'Etat sur "Le Lexique du Parler Créole de La Réunion", une somme de plus de 1200 pages qui demeure toujours une référence. S'en suit une oeuvre scientifique considérable faite de plusieurs centaines de titres, ouvrages et articles scientifiques, rapports de recherche et d'expertise, encyclopédies, essais,....



Mais Robert Chaudenson n'était pas qu'un chercheur "en laboratoire". Il aura, avec ses jeunes collègues Michel Carayol, futur Président de l'Université de La Réunion, et Pierre Cellier, le souci d'oeuvrer à un meilleur apprentissage du français dans nos écoles en prenant en compte les résultats tirés des travaux de recherche sur la connaissance de la langue et la société créole, ce qui alimentera pendant des années de violentes polémiques.



Un climat qui n'était pas complètement pour déplaire à Robert Chaudenson, qui avait outre son expertise scientifique, un maniement de langue qui imposait, doublé d'un grand sens de la répartie et un certain goût pour la polémique. Nombreux sont ceux qui en firent les frais, dans les sphères dirigeantes de l'Education nationale comme, à l'opposé, sur les bancs des militants culturels, à la gauche du PCR.



Les responsabilités accrues de Robert Chaudenson, après son départ de La Réunion, dans les comités scientifiques nationaux, dans les cénacles gouvernementaux comme dans les instances internationales, n'émousseront pas son exigence de rigueur, fût-elle au prix de violentes polémiques. Le romancier martiniquais Raphaël Confiant, chantre de la créolité, et plus récemment la réunionnaise Françoise Vergès, experte en tout, comme le prédicateur suisse Tariq Ramadan, prétendument philosophe, vont apprendre à leurs dépens la puissance de la verve rigoureuse et démystificatrice de Robert Chaudenson.



Parmi la multitude d'ouvrages dont Robert Chaudenson fut l'auteur, outre "Le Lexique du Parler créole de La Réunion, il faut mentionner tous ceux consacrés aux créoles de différentes zones (Maurice, Rodrigues, les Seychelles, les Antilles, Haïti, Cap-Vert...), comme aux systèmes éducatifs de nombreux pays créolophones et francophones



Et dans la série essai, rappelons l'ouvrage consacré aux Vergès intitulé "Vergès père, frères et fils". En faisant paraître en 2007 cet ouvrage, qui est sa dernière publication, Robert Chaudenson ne faisait pas que décaper toutes les légendes qui enjolivaient ce qui n'était à ses yeux qu'une entreprise politique à des fins exclusivement familiales, mais il annonçait surtout sa fin prochaine. Un double exercice, de rigueur et de courage, dont Robert Chaudenson, qui exécrait les petits marquis et les grands escrocs, était familier.



