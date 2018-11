[Pierrot Dupuy] Attention aux solutions trop faciles, trop évidentes

Alors que le mouvement des "Gilets jaunes" va bientôt entrer dans sa deuxième semaine, l’heure est peut-être venue de dresser un premier bilan.



De dépasser le strict décompte du nombre de magasins pillés, de barrages sur les routes, de casseurs arrêtés, de policiers et de gendarmes blessés, pour essayer de voir comment sortir par le haut de ce que l’on nomme pudiquement ces « événements ».



D’abord, faisons un constat. Ces manifestations sont avant tout le fruit d’un ras-le-bol manifeste de la part d’une grande partie de la population. Pour ceux qui se sont déplacés sur certains barrages, il est parlant de constater le mélange social des personnes qui s’y trouvent.



Les retraités côtoient les petits chefs d’entreprise, les chômeurs, les travailleurs indépendants, le tout dans une relative bonne humeur. Je parle là des barrages organisés par les vrais "gilets jaunes", et non pas ceux des "gilets noirs" dont le seul objectif est d’emmerder le monde, voire de racketter les pauvres automobilistes.



Cette mixité et ce côté bon enfant a aussi son côté négatif : ces "gilets jaunes" ne se connaissaient pas il y a une semaine. La plupart n’ont aucune culture, ni générale ni politique. Dans ces conditions, difficile de se mettre d’accord.



Dès qu’il y a une décision à prendre, tout devient compliqué.



On a ainsi vu qu’à deux reprises, ils n’ont même pas été capables de s’entendre pour présenter une liste de représentants pour aller rencontrer le préfet.



Je vous laisse imaginer les discussions dès lors qu’il s’agira de rédiger un programme et des propositions des propositions pour l’avenir de la Réunion.



Les propositions les plus farfelues fusent, sans se rendre compte des conséquences.



Prenons-en juste deux, qui reviennent le plus souvent.



La suppression de la taxe sur les carburants. Pourquoi pas ? Tout est possible en politique. Encore faut-il mesurer les conséquences de ses décisions. Les Réunionnais seraient-ils prêts, dans ces conditions, à ce que l’on n’entretienne plus les routes nationales, départementales, communales, faute de budget ? Mais surtout, qu’on ne construise plus aucune route nouvelle, aucun giratoire, aucun pont ? Les projets de tramway-tramtrain reliant l’est de l’ile au sud en passant par St-Denis devraient aussi être abandonnés. De même que les projets de téléphérique sur St-Denis. Y est-on prêts ? Est-on prêts à rester encore plus longtemps bloqués dans les embouteillages ? Et je ne parle même pas du chômage supplémentaire que cela occasionnerait.



Deuxième revendication la plus populaire : la suppression de l’octroi de mer. Pourquoi pas, tant qu’on y est. Mais alors, ça veut dire que les communes verraient leurs budgets amputés de près de moitié pour certaines. Dans ce cas, licenciement de la moitié du personnel, plus d’aides communales, plus de CCAS… Y est-on prêt ?



D’autant que si l’octroi de mer disparaissait, l’Etat immédiatement alignerait la TVA sur les taux métropolitains. Combien de Réunionnais savent que l’instauration de l’octroi de mer a été compensée par la diminution de moitié de la TVA à La Réunion ? Que le montant collecté pour l’octroi de mer est inférieur à ce qui serait prélevé si on doublait la TVA ?



Avec l’inconvénient majeur que cet argent repartirait dans les caisses de l’Etat à Paris, au lieu d’être redistribué localement !



Comme on le voit, en politique, tout est possible. A condition d’avoir bien examiné toutes les conséquences et que les avantages espérés soient supérieurs aux inconvénients garantis.



Alors oui, la suppression de l’octroi de mer est possible, à long terme. Mais uniquement dans le cadre d’un plan général de développement de la Réunion, pour aboutir à ce que j’ai appelé l’Egalité totale.



Voilà un beau combat à mener… Mais pas sûr que nos politiques, qui s’apprêtent à récupérer le mouvement, y soient prêts car ils ont trop à gagner à conserver l’octroi de mer tel qu’il est. Ca ne demande aucun effort et c’est une rente tellement confortable !