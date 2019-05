A la Une . [Pierrot Dupuy] Attaque de requin à St-Leu: Une responsabilité partagée





Tout le monde sait, et surtout les surfeurs, que l'hiver austral est propice aux attaques de requins.



Tout le monde sait, et surtout les surfeurs, que la pratique de tout sport nautique est interdite. Le préfet le rappelle régulièrement, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avant l'attaque : "En cette période de vacances scolaires, le préfet de La Réunion recommande la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer, et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surfeurs, bodyboardeurs) qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

En effet, La Réunion rentre dans une période transitoire entre l’été et l’hiver austral, avec des fronts de houle australe recherchés par les pratiquants d’activités nautiques. Or, la fréquentation des côtes réunionnaises par les requins bouledogue, potentiellement dangereux, se fait plus importante au fur et à mesure que l’on rentre dans l’hiver austral avec un refroidissement saisonnier de la température de l’eau de mer.

L’arrêté préfectoral du 13 février 2019, portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, restreint dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et en dehors du lagon dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin, à savoir :

• la baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement de type palmes, masque et tuba ;

• les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard). Les autres activités nautiques, notamment la plongée et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans le cadre de la réglementation, aux risques et périls de leurs usagers. Malgré cela, tous les jours, des dizaines de surfeurs et de bodyboardeurs s'adonnaient à leurs sports favoris sur les différents spots de l'ile.



Comme à chaque attaque vont revenir les mêmes critiques : "Les surfeurs l'ont bien cherché, ils savaient que c'était interdit". Tout cela étant dit sans aucune compassion pour la famille de la victime...



D'autres, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire ou comme le fait régulièrement Jean-François Nativel sur la page d'OPR, se demanderont à quoi sert un arrêté préfectoral d'interdiction si l'on ne se donne pas les moyens de le faire respecter. Peut-être tout simplement à permettre au préfet d'échapper à une condamnation le jour où la famille de la victime fera un procès. Car, bien évidemment, il y aura un procès... Le préfet pourra s'abriter derrière son arrêté et dire : "Je ne suis pas coupable, j'avais interdit toute activité nautique".



Sauf que La Réunion est une ile qui a enfanté plusieurs générations de champions du monde de surf. Que le surf est une passion qui est plus forte que tout, y compris la peur de la mort.



Je me souviens du père d'un surfeur décédé qui me disait un jour: "Je lui interdisais d'aller surfer mais c'était plus fort que lui. Il attendait que je sois parti, il prenait sa planche et il filait surfer"...



Comment demander à des adolescents d'être raisonnables ? Comment leur mettre la mer sous le nez et leur dire : "Interdit, pas touche" ?



Alors, puisque nous sommes dans une société qui veut à tout prix trouver des coupables, il ne nous reste plus sous la main que les élus.



Rappelez-vous. C'était le vendredi 13 janvier 2012. Thierry Robert, à l'époque maire de la ville de Saint-Leu, avait annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs pour prévenir le risque requins. Les maîtres-nageurs devaient être dotés très rapidement de zodiacs et des patrouilles terrestres et nautiques devaient être mises en place.



Les maîtres-nageurs devaient également bénéficier de jet-skis "pour une intervention rapide", afin de "protéger les baigneurs, considérant qu'un bouledogue peut à tout moment pénétrer dans le lagon".



"Des filets à fixer dans la mer leur seront également fournis. L'appel d'offres sera lancé la semaine prochaine", avait à l'époque annoncé le JIR.



Toujours d'après le JIR, les spots de surf de la Cafrine, de la Tortue et de la Gauche devaient être sécurisés puisque "des patrouilles sillonneront le littoral afin de détecter d'éventuels dangers".



Je vous parle de cette intervention de 2012 mais, si le coeur vous en dit, vous trouverez, grâce à Google, la trace de nombreuses interventions de celui qui était à l'époque député-maire annonçant des solutions toutes plus farfelues les unes que les autres, et qui ont toutes en commun de n'avoir jamais vu le jour. Tapez simplement comme moi "Thierry Robert dispositif requins" dans la barre de recherches...



Janvier 2012. Nous sommes en mai 2019. Plus de sept ans après, comme Soeur Anne, nous n'avons toujours rien vu venir. Avec le résultat que l'on sait, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui.



A Saint-Paul, on peut penser ce que l'on veut de Joseph Sinimalé. Mais lui au moins a installé des filets de protection aux Roches et à Boucan. Là aussi, sans grande réussite. Mais lui au moins, il a essayé. Quoi dire de plus qui n'ait déjà été dit?Tout le monde sait, et surtout les surfeurs, que l'hiver austral est propice aux attaques de requins.Tout le monde sait, et surtout les surfeurs, que la pratique de tout sport nautique est interdite. Le préfet le rappelle régulièrement, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avant l'attaque :Malgré cela, tous les jours, des dizaines de surfeurs et de bodyboardeurs s'adonnaient à leurs sports favoris sur les différents spots de l'ile.Comme à chaque attaque vont revenir les mêmes critiques : "Les surfeurs l'ont bien cherché, ils savaient que c'était interdit". Tout cela étant dit sans aucune compassion pour la famille de la victime...D'autres, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire ou comme le fait régulièrement Jean-François Nativel sur la page d'OPR, se demanderont à quoi sert un arrêté préfectoral d'interdiction si l'on ne se donne pas les moyens de le faire respecter. Peut-être tout simplement à permettre au préfet d'échapper à une condamnation le jour où la famille de la victime fera un procès. Car, bien évidemment, il y aura un procès... Le préfet pourra s'abriter derrière son arrêté et dire : "Je ne suis pas coupable, j'avais interdit toute activité nautique".Sauf que La Réunion est une ile qui a enfanté plusieurs générations de champions du monde de surf. Que le surf est une passion qui est plus forte que tout, y compris la peur de la mort.Je me souviens du père d'un surfeur décédé qui me disait un jour: "Je lui interdisais d'aller surfer mais c'était plus fort que lui. Il attendait que je sois parti, il prenait sa planche et il filait surfer"...Comment demander à des adolescents d'être raisonnables ? Comment leur mettre la mer sous le nez et leur dire : "Interdit, pas touche" ?Alors, puisque nous sommes dans une société qui veut à tout prix trouver des coupables, il ne nous reste plus sous la main que les élus.Rappelez-vous. C'était le vendredi 13 janvier 2012. Thierry Robert, à l'époque maire de la ville de Saint-Leu, avait annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs pour prévenir le risque requins. Les maîtres-nageurs devaient être dotés très rapidement de zodiacs et des patrouilles terrestres et nautiques devaient être mises en place.Les maîtres-nageurs devaient également bénéficier de jet-skis "pour une intervention rapide", afin de "protéger les baigneurs, considérant qu'un bouledogue peut à tout moment pénétrer dans le lagon"."Des filets à fixer dans la mer leur seront également fournis. L'appel d'offres sera lancé la semaine prochaine", avait à l'époque annoncé le JIR.Toujours d'après le JIR, les spots de surf de la Cafrine, de la Tortue et de la Gauche devaient être sécurisés puisque "des patrouilles sillonneront le littoral afin de détecter d'éventuels dangers".Je vous parle de cette intervention de 2012 mais, si le coeur vous en dit, vous trouverez, grâce à Google, la trace de nombreuses interventions de celui qui était à l'époque député-maire annonçant des solutions toutes plus farfelues les unes que les autres, et qui ont toutes en commun de n'avoir jamais vu le jour. Tapez simplement comme moi "Thierry Robert dispositif requins" dans la barre de recherches...Janvier 2012. Nous sommes en mai 2019. Plus de sept ans après, comme Soeur Anne, nous n'avons toujours rien vu venir. Avec le résultat que l'on sait, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui.A Saint-Paul, on peut penser ce que l'on veut de Joseph Sinimalé. Mais lui au moins a installé des filets de protection aux Roches et à Boucan. Là aussi, sans grande réussite. Mais lui au moins, il a essayé. Pierrot Dupuy Lu 697 fois





Dans la même rubrique : < > [Pierrot Dupuy] Le recteur de Mayotte rappelé à Paris : Monsieur voulait une piscine et un bateau... ▶️ Attaque de requin: "La passion était plus forte"