[Pierrot Dupuy] Après les événements, où est la ministre? Où sont les élus?

La Réunion a connu hier soir les émeutes les plus graves de son histoire.



Depuis plus de 40 ans que je suis journaliste, j'ai couvert l'intégralité de ce que l'on appelle pudiquement des "événements". A chaque fois, je suis sur le terrain, au plus près des événements.



Jamais encore je n'avais eu l'occasion d'assister au déferlement de violences auquel nous avons assisté hier soir.



On avait déjà connu des heurts entre 100 ou 200 casseurs et les forces de l'ordre. Mais ils étaient circonscrits à un ou deux endroits simultanément. Hier soir, c'est toute la Réunion qui s'est embrasée.



Rien qu'à Saint-Denis, les policiers ont dû intervenir sur des dizaines d'endroits en même temps. Chaque rond-point du boulevard Sud, mais aussi dans chaque écart de la ville, était occupé par des casseurs.



Dans les endroits les plus chauds, les casseurs, la plupart du temps mineurs, n'hésitaient pas à racketter les automobilistes, à voler dans les véhicules, voire à les caillasser ou à leur lancer des cocktails molotov.



Des élus totalement absents



Face à cette situation apocalyptique, qui risque malheureusement de se reproduire ce soir, le silence des élus est assourdissant.



A part un Michel Fontaine que l'on a vu sur le plateau d'Antenne Réunion et que l'on a entendu plusieurs fois sur Freedom, on n'a entendu aucun autre élu s'exprimer.



Au point qu'on était en droit de penser qu'ils cherchaient à se faire oublier, comme s'ils étaient conscients de leur responsabilité.



C'est à Saint-Denis que la situation était la plus chaude hier soir. Où était donc Gilbert Annette? Pas de nouvelles.



Pourtant il devrait avoir une certaine expérience dans le domaine. Il a connu les deux événements de Freedom. Il devrait avoir certains réflexes. Rien... Aux abonnés absents.



Il faudrait rappeler à ces élus que leur titre n'est pas là uniquement pour leur octroyer des avantages hors normes, que pour leur permettre de voyager à l'oeil en première classe, que de faire le beau dans les cocktails. La population attend d'eux qu'ils soient présents à ses côtés quand ils sont dans la difficulté. Et force est d'admettre que depuis hier soir, ils manquent à tous leurs devoirs.



Et que dire du silence d'Annick Girardin?



Dans un contexte identique, dans d'autres départements d'outre-mer, ses prédécesseurs avaient déjà réagi. Auraient déjà publié un communiqué.



Pourquoi ne l'a-t-elle pas encore fait?



Parce qu'on est dimanche et qu'elle fait la sieste?



Par je-m'en-foutisme?



Parce qu'elle s'en fout du sort des Réunionnais?



Pierrot Dupuy





