(Pierrot Dupuy) Après la victoire de Poudroux, quelles leçons pour les municipales, ville par ville ?

La faiblesse du taux de participation rend difficile une projection objective des résultats en vue des municipales de 2020. Il n’empêche que les résultats de ce second tour donnent une idée des rapports de forces dans chacune des communes concernées.



Saint-Paul :



Si on ne devait s’en tenir qu’aux résultats de ce second tour, on serait tenté de se dire que la Droite est solidement assise dans la capitale de l’Ouest. Il n’en est malheureusement rien.



On ne peut oublier ceux du premier tour où l’on avait vu Aurélien Centon arriver largement en tête avec plus de 24% des suffrages, devant Emmanuel Séraphin, le poisson pilote d’Huguette Bello (19,50%), alors que Jean-Luc Poudroux n’était arrivé qu’en troisième position.



Tout au plus peut-on se dire que les reports de voix d’Aurélien Centon, de Jean-François Nativel et probablement de la plupart des « petits » candidats s’est très majoritairement effectué en faveur de Jean-Luc Poudroux 66%), plutôt que sur Pierrick Robert (34%). Sans que ça ne permette de tirer des conclusions pour les municipales.



Joseph Sinimalé est sorti très affaibli du premier tour et le résultat de Jean-Luc Poudroux en ce dimanche soir ne devrait pas suffire à le rassurer. Il a un peu plus d’un an pour trouver la recette miracle pour reconquérir le cœur des Saint-Paulois.



Saint-Leu :



Une élection partielle, par définition, affiche un taux de participation moindre que les autres élections. Dans ce contexte, on sait que ce sont surtout les militants purs et durs, les employés communaux et ceux des associations dépendant de la mairie qui se déplacent. « Monsieur le maire i veille a nou » et comme l’énorme majorité des employés communaux est composée d'emplois précaires, ils constituent un vivier de voix généralement acquis au maire ou à son candidat.



Saint-Leu était la seule commune acquise au clan Robert. On pouvait donc légitimement s’attendre à voir Pierrick Robert y virer largement en tête.



Le premier tour avait déjà lancé un sévère avertissement. L’essai a été transformé à l’occasion du 2ème tour : Jean-Luc Poudroux est arrivé largement en tête dans la ville dirigée par Bruno Domen, avec 56% des suffrages contre 44% à Pierrick Robert. 1356 voix d’écart !



La claque est retentissante pour Thierry Robert et il n’est pas sûr qu’il s’en relève.



On n’est jamais définitivement mort en politique et on a vu des hommes politiques revenir au premier plan après avoir enregistré de cuisantes défaites. Mais une chose est sûre ce soir : Thierry Robert a subi une défaite mémorable qui va peser lourd dans son avenir politique.



Lui qui se considérait comme tout puissant il y a encore quelques mois, n’est plus rien aujourd’hui. De député, il se retrouve simple conseiller municipal, avec en plus le risque de voir la justice lui enlever même ce dernier siège puisqu’un Saint-Leusien a déposé un recours en ce sens.



Le risque est grand également pour lui de voir sa commune basculer à Droite aux prochaines municipales.



Quant à son parti, le LPA, il avait deux bastions : Saint-Leu et Les Avirons. Dans ces deux communes, Jean-Luc Poudroux est arrivé largement en tête ce soir.



Trois Bassins :



Daniel Pausé doit être un peu rassuré à l’issue de ce second tour. Juste un peu. Car lui aussi avait eu la surprise de voir Aurélien Centon arriver largement en tête dans sa commune.



Ce soir, les électeurs sont plus en phase avec le soutien que le maire de Trois Bassins avait apporté à Jean-Luc Poudroux. Ce dernier recueille 62% des suffrages dans la commune des hauts de l’Ouest.



Mais lui aussi aurait intérêt à ne pas quitter le terrain après cette campagne des législatives et à attaquer d’emblée celle des municipales, s’il ne veut pas lui aussi perdre son mandat.



Les Avirons :



La page Michel Dennemont semble définitivement tournée aux Avirons.



Le nouveau maire René Mondon n’est pas LPA et la première adjointe, Line Baillif, a mené farouchement campagne pour Jean-Luc Poudroux, au point que ce dernier lui a demandé de parler au micro, lors des discours de remerciement aux militants, au nom de la commune des Avirons.



Résultat des courses : Là aussi, Jean-Luc Poudroux est arrivé largement en tête avec 54% des suffrages, devant Pierrick Robert, 46%.



L’Etang-Salé :



On pensait Jean-Claude Lacouture en difficultés, il n’en est absolument rien. C’est même dans sa commune que Jean-Luc Poudroux réalise son meilleur score (70%).



Il avait été le premier à apporter son soutien au candidat et il a vraiment mouillé sa chemise sur le terrain campagne. Les résultats sont là et il y a peu de chances que quelqu’un puisse le détrôner aux prochaines municipales.



Si Jean-Claude Lacouture s’en va, c’est parce que lui l’aura décidé. Et si d’aventure il décidait se de retirer, comme la rumeur semble le dire, il restera à voir comment les Etang-Saléens accueilleront le ou la candidate qu’il choisira.



Saint-Louis :



Même Saint-Louis a accordé plus de suffrages à Jean-Luc Poudroux (52%) qu’à Pierrick Robert.



Au vu du résultat du premier tour, ce n’était pourtant pas gagné. Pour mémoire, Pierrick Robert était arrivé assez largement en tête avec près de 30% des suffrages exprimés, devant Jean-Luc Poudroux (27%) et Aurélien Centon (12,5%).



Le candidat de la Droite a donc réussi à inverser la tendance, sans doute là aussi à un bon report des voix d’Aurélien Centon et des autres « petits » candidats.



L’explication tient peut-être aussi à une campagne « molle » du maire Lilian Malet au 1er tour. Cyrille Hamilcaro, qui était hors département, est rentré à l’occasion de ce second tour et là aussi, le résultat est là. C’est d’ailleurs lui que Jean-Luc Poudroux a appelé sur le podium ce soir, pour s’exprimer au nom des militants saint-louisiens. Un signe...