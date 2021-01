A la Une . Pierrot Dupuy - Après avoir été l'île aux requins, La Réunion désormais cataloguée d'île au variant sud-africain

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 16:56 | Lu 670 fois





Nos pauvres hôteliers et restaurateurs qui commençaient tout juste à redresser la tête ont encore de sombres jours devant eux. Si vous avez des idées de campagnes publicitaires pour redorer notre image, je ne peux que vous conseiller de les faire parvenir en urgence à l'IRT... Vous pouvez aller sur n'importe quel site de n'importe quel journal national, vous pouvez être certain d'y trouver un article annonçant qu'un premier cas de la variante sud-africaine du Covid-19 a été détecté à La Réunion. Sans plus de précisions dans la plupart des cas.Rares sont les journaux qui précisent qu'il s'agit dune évacuation sanitaire et seul Europe1 a pris la peine d'interroger le Dr Chieze de l'ARS qui a apporté la précision capitale que, s'agissant d'une évacuation sanitaire, à aucun moment le malade n'avait été en contact avec la population.Mais qui lit Europe1 ?Ce que le lecteur lambda retient, c'est que le variant sud-africain est en circulation dans notre ile. Ajoutez à cela les articles annonçant que les passagers en provenance des DOM sont maintenant obligés de produire un test RT-PCR négatif effectué trois jours avant le vol et subir une septaine en arrivant sur le territoire métropolitain et tous les ingrédients d'une nouvelle rumeur sont réunis.Après avoir été l'ile aux requins, nous voilà désormais catalogués d'île au variant sud-africain...Nos pauvres hôteliers et restaurateurs qui commençaient tout juste à redresser la tête ont encore de sombres jours devant eux. Si vous avez des idées de campagnes publicitaires pour redorer notre image, je ne peux que vous conseiller de les faire parvenir en urgence à l'IRT...

















