A la Une .. Pierrot Dupuy - Appel à manifester ce soir au Port : Thierry Robert jette de l'huile sur le feu

C'est le pas que n'a pas hésité à franchir Thierry Robert hier sur sa page Facebook. Je le cite, commentant la décision du préfet : " Je préfère ne faire aucun commentaire!!!! Je comprends mieux pourquoi ils ont la hantise de me voir revenir en politique. Une décision comme celle là, on m'aurait entendu! J'aurai été le 1er à montrer que je suis libre !" On relèvera juste la faute d'orthographe concernant le conditionnel du verbe avoir mais ce n'est pas vraiment une surprise. On sait par habitude que Thierry Robert est fâché depuis longtemps avec le Bescherelle...



Mais c'est surtout ce matin que l'ancien député-maire de St-Leu dérape : " Et les autres communes de l'île i fé pas rien dont!??!!!??!! " Le port ça même même Un appel très clair à manifester partout dans l'île ce soir, à l'image de ce qui se passera au Port.



Et un peu plus tard, sans doute conscient d'être allé un peu trop loin, il a rajouté une vidéo beaucoup plus calme dans laquelle il se contente d'inviter le préfet à revenir sur sa décision.



Trop tard. Le mal était fait. Il suffit de regarder la tonalité des commentaires sous ses premiers posts pour se rendre compte que ses fans les ont bien pris pour des appels à manifester... C'est une chose de dire que la décision du Préfet d'imposer un couvre-feu ce soir à partir d'une heure du matin est une idiotie, et je suis gentil, une autre est d'inciter la population à manifester et à descendre dans la rue.C'est le pas que n'a pas hésité à franchir Thierry Robert hier sur sa page Facebook. Je le cite, commentant la décision du préfet :Mais c'est surtout ce matin que l'ancien député-maire de St-Leu dérape :



