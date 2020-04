[Pierrot Dupuy] Annick Girardin sort une phrase qui va faire bondir les soignants de La Réunion

La ministre des Outre-mer a été entendue mardi par la mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie du coronavirus.



Annick Girardin était manifestement venue dans le but de rassurer les parlementaires. Et à force, elle a fini par trop en faire, sans doute emportée par son élan d'auto-satisfaction.



La chaine LCP qui retransmettait les débats a publié un tweet reprenant une phrase de la ministre qui devrait faire bondir les soignants de La Réunion : "Je ne crois pas qu'il y ait des soignants dans les territoires d'Outre-mer qui n'aient pas de masques".



Et citant plus particulièrement La Réunion, elle a rappelé que notre ile avait reçu 489.000 masques, dont 105.000 FFP2, depuis le début de la crise.



Les réactions ne devraient pas manquer de la part de nos soignants, de nos médecins, pharmaciens, dentistes, etc qui attendent toujours leurs masques...



Annick Girardin est apparemment une adepte de la méthode Coué : Elle semble espérer qu'à force de répéter plusieurs fois un mensonge, celui-ci finisse par se transformer en vérité...