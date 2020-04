[Pierrot Dupuy] Annick Girardin accuse un(e) élu(e) "d'avoir d'abord fait rentrer sa famille" avant de demander la fermeture de Gillot. De qui s'agit-il?

Quelle mouche a donc piqué Annick Girardin, d'habitude si calme, pour sortir de ses gonds hier soir? De qui voulait-elle parler, hier soir dans le JT d'Antenne Réunion, quand elle a déclaré : "La critique qui monte sur ce sujet, je peux l'accepter. Mais quand j'entends ou qu'elle porte la voix ou le nom de quelqu'un ou de quelques uns qui ont d'abord fait rentrer leur famille la veille de faire des courriers, ça me gène".



Manifestement il s'agit d'un ou d'une élu(e).



D'après nos informations, il s'agit d'un (ou une) élu(e) qu'on a a beaucoup vu(e) ces derniers temps sur les plateaux de télé et dans la presse, critiquer l'action du gouvernement, du préfet et de l'ARS. Qui a même porté plainte contre l'ARS... Un (ou une) élu(e) qui a réclamé à corps et à cri la fermeture de l'aéroport de Gillot.



Ce ou cette élu(e) a donc fortement irrité la ministre des Outremer et le préfet par l'insistance qu'il (ou elle) a mis à retarder le confinement systématique des passagers à Gillot, jusqu'à ce que sa fille soit rentrée.



Et dès que celle-ci est arrivée à La Réunion, il (ou elle) a commencé à réclamer la fermeture de Gillot pour le lundi 23 mars, soit plusieurs jours plus tard. C'est vrai qu'on s'était demandé à l'époque pourquoi lundi et pas tout de suite? On a maintenant la réponse...



Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il (ou elle) a commencé à critiquer la ministre, le préfet, la directrice de l'ARS. Drôle de façon de remercier ceux qui vous avaient juste avant rendu service...



Outre cette ingratitude, ce qui a le plus exaspéré la ministre, c'est le ton hautain et la vanité avec lesquels il (ou elle) a fait le forcing pour retarder le confinement systématique des passager...



On comprend maintenant les raisons de la sortie d'Annick Girardin hier soir sur Antenne Réunion.



Nous ne vous donnons pas tout de suite le nom de ce (ou cette) élue. Mais il commence à circuler sur les réseaux sociaux. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à trouver...