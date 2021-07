La grande Une Pierrot Dupuy - Allons-nous être reconfinés ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 19:12

Voila qu’on reparle de confinement



Mon téléphone n’arrête pas de sonner : "Tu sais si on va être reconfiné ?" Non, je ne sais pas, et bien rares sont ceux qui savent. Le préfet, sa directrice de cabinet, sa secrétaire peut-être, et quelques personnes qui gravitent autour d’eux.



Tout le reste n’est que supputations de la part de quelques abrutis qui s’amusent à faire courir les bruits les plus alarmistes. Et grâce aux réseaux sociaux, leurs conneries deviennent vérités.



Il n’y a aucune honte à dire que l’on ne sait pas. Attendons donc mercredi puisque le préfet a semble-t-il décidé de repousser sa prise de parole et on verra bien.



En attendant, ça ne nous empêche pas de faire quelques constats et de nous poser quelques questions.



Il est évident que l’épidémie, du fait du variant delta, est en train d’exploser à La Réunion. Au point que de nombreux élus, comme Vanessa Miranville, ont le courage -il en faut quand on est élu pour réclamer une telle mesure impopulaire- militent pour un confinement de quelques semaines.



Pendant ce temps-là, quelques hurluberlus (j’ai longtemps cherché un terme qui ne soit pas insultant) continuent à crier qu’ils sont contre le vaccin. Rien ne les convaincra. C’est comme pisser dans un violon. Quel que soit l’argument que vous pourrez leur sortir, ils vous répèteront comme une litanie : "Le vaccin provoque des effets secondaires", sans dire que les personnes atteintes sont bien moins nombreuses que celles qui meurent tous les ans de thromboses sur les vols Réunion/Paris. Ça vous empêche pour autant de prendre l’avion? Non.



"Le vaccin modifie l’ADN". Faux. Tous les plus grands spécialistes mondiaux l’ont dit et même prouvé. Mais il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.



"On ne peut pas inventer un vaccin en quelques mois". Faux. L’ARN Messager a été découvert en 1961 et c’est alors que les spécialistes avaient fait d’énormes progrès dans leurs recherches sur un vaccin contre le cancer qu’est arrivée l’épidémie de la Covid. Ils n’ont fait qu’appliquer leurs découvertes les plus récentes pour la fabrication d’un vaccin contre la Covid. Par ailleurs, on sort tous les ans un nouveau vaccin contre la grippe, qui n’est même pas un ARN Messager, et ça n’étonne personne.



Etc, etc… On pourrait continuer comme ça pendant des pages et des pages. Mais je le répète : ça ne servirait à rien car ceux qui refusent le vaccin le font pour de multiples raisons, parfois politiques, mais sûrement pas scientifiques.



Au final, ceux qui se sont fait vacciner risquent de payer les pots cassés pour tous ceux qui refusent de le faire.



Et bien entendu, si on suggérait au préfet de ne confiner que les non-vaccinés, vous entendriez les antivax hurler : "Fascisme", "dictature", "atteinte à nos libertés"…



Ça vaudrait la peine de leur payer un voyage en Corée du Nord, en Russie ou en Chine pour qu'ils voient ce que c'est vraiment qu'une dictature. On verrait ensuite s'ils continuent à se plaindre.



