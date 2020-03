La grande Une [Pierrot Dupuy] Air Mauritius se fout de la gueule des Réunionnais : 250 passagers livrés à eux-mêmes Entre 200 et 250 passagers réunionnais ayant utilisé les services d'Air Mauritius se trouvent actuellement bloqués aux quatre coins du monde, la compagnie mauricienne ayant choisi délibérément de les débarquer pour faire rentrer en priorité ses ressortissants.

Appelons-les David et Marie. Ils vivent à La Réunion et ont souhaité offrir de belles vacances en Afrique du Sud à leurs trois enfants.



Voulant se rendre au Cap, ils sont passés par Air Mauritius qui a une liaison directe, contrairement à Air Austral qui ne dessert que Johannesburg.



Leur vol retour était prévu pour le dimanche 22 mars, c'est-à-dire demain.



Ils ne pouvaient pas le deviner mais, depuis leur départ, a éclaté la crise du coronavirus. Avec pour conséquence, entre autres, que le gouvernement mauricien a décidé de fermer ses frontières aux étrangers ayant séjourné en France depuis moins de 14 jours.



Or, leur vol retour devait impérativement passer par Maurice, Air Mauritius ne disposant pas des droits de trafic pour une liaison directe Le Cap/Réunion.



Les Réunionnais débarquent pour laisser la place aux Mauriciens



Comme ils étaient partis depuis moins de 14 jours de La Réunion, la direction d'Air Mauritius a pris la décision de les débarquer pour faire rentrer en priorité les ressortissants mauriciens.



Demain, l'avion décollera rempli à ras-bord uniquement de Mauriciens.



Les voilà donc coincés en Afrique du Sud. Pour combien de temps? Personne ne le sait.



Qui va payer, vous demandez-vous? Bin eux ! Air Mauritius s'en lave les mains.



A eux de payer un hébergement, de quoi se nourrir et le comble, un billet d'avion pour le retour, quand l'Afrique du Sud autorisera la reprise des vols !



Air Mauritius se contentant de rembourser une partie du prix du billet ! Point barre !



Démerde à zot, comme on dit en Créole.



L'ambassade de France aux abonnés absents



Ajoutez au foutage de gueule que l'ambassade de France à Pretoria se lave les mains. L'ambassadeur s'est contenté de publier un message sur Twitter ce matin recommandant aux Réunionnais qui la sollicitent de s'adresser à leur compagnie aérienne. Sauf que Air Mauritius ne répond plus au téléphone. David et Marie ont pris un taxi et se sont rendus à l'aéroport : leur guichet est fermé !



Les autres Français eux, n'ont pas eu de problèmes. Ils ont pour la plupart pu rentrer via Paris car il y a beaucoup de rotations avec la capitale française, contrairement à La Réunion où la ligne n'est desservie que par Air Mauritius et Air Austral. Et les avions de la compagnie régionale étaient déjà pleins.



Je vous laisse imaginer la détresse de cette famille de 5 personnes livrée à elle même dans un pays étranger où pratiquement personne ne parle français. Les vacances sont finies, le porte-monnaie est vide. Comment survivre ? Comment payer l'hôtel, la nourriture? Alors même que l'on ne sait pas combien de temps une telle situation va durer... Un mois? Deux mois? Plus?



250 Réunionnais bloqués aux quatre coins du monde



Vous pensez qu'il s'agit d'un cas isolé?



Détrompez-vous. Il y aurait entre 200 et 250 Réunionnais dans la même situation, aux quatre coins du monde : A Dubaï, en Malaisie, à Singapour, en Inde (Delhi, Chennai, Bombay), en Afrique du Sud et en Australie.



Un directeur d'Air Mauritius à La Réunion complètement dépassé



Comment réagit l'agence d'Air Mauritius à la Réunion, me direz- vous? Ils sont complètement dépassés par les événements.



Le directeur sortant, Robert Bourquin, est sur le départ pour rejoindre les rangs d'Air Austral. Autant dire qu'il ne se sent plus concerné.



C'est Zakaria Omarjee, le directeur des ventes, qui assure l'intérim.



Manifestement la veste est trop large pour lui et il n'a absolument pas réagi face aux décisions de la direction mauricienne d'abandonner les Réunionnais à leur triste sort.



