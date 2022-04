A la Une . Pierrot Dupuy - Air Austral : Le PDG tient à avoir son caviar à bord !

Marie-Joseph Malé (Ma-Jo pour les intimes) est encore PDG d’Air Austral. Plus pour très longtemps probablement, mais il est encore là. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 18:41

Sa compagnie aérienne est dans une situation financière catastrophique. Certes du fait de la crise du Covid, mais pas que… Le salaire faramineux du PDG y est sans doute aussi pour quelque chose. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir, tout comme des erreurs de gestion qui ont été commises au cours de ces dernières années.



Aujourd’hui, c’est de caviar que je vais vous parler. Et des goûts de luxe du PDG d’Air Austral.



Vous ne le savez sans doute pas mais les passagers de la compagnie régionale peuvent commander un extra de caviar pour un prix de 35€. Ce que dans le jargon interne à la compagnie, on codifie par l’acronyme "CVML".



Or, M. Malé tient à "son" caviar. Il ne faut surtout pas que le personnel de bord oublie de le commander !



Les PNC du dernier vol utilisé par M. Malé pour se rendre à Paris, le UU 975, ont eu la surprise de recevoir un mail de leur hiérarchie (voir copie ci-dessous) leur recommandant expressément de s’assurer que la commande de caviar de M. Malé avait bien été effectuée, car l’information de cette commande "n’apparait pas forcément sur la PIL" (passager information list ou en bon français liste d’information des passagers enregistrés).



Eh oui. Alors qu’Air Austral a les pieds au bord du gouffre et que seule une aide massive de la Région et de l’Etat de plusieurs dizaines de millions d’euros d'argent public peut encore la sauver, la seule chose qui inquiète Ma-Jo Malé, c’est de s’assurer qu’il aura bien son caviar à bord !



Je vous laisse deviner la tête des stewards et des hôtesses à la lecture du mail !



Tiens, dans le même registre, le fait que Ma-Jo Malé passe plusieurs semaines par mois en métropole commence aussi à faire tousser. Surtout qu’il se dit que c’est pour être près de sa famille…



De même, on s’interrogeait sur les raisons qui ont poussé Air Austral à rouvrir la ligne RUN-MAA (vol vers l’Inde) alors que c’est une ligne clairement déficitaire depuis son lancement. Est-ce que le fait que la sœur de Ma-Jo Malé tienne un hôtel à Pondichéry serait l’une des explications ?









