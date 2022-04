A la Une . Pierrot Dupuy - Affaire de la Cité des Dirigeants : quand une procureure veut "se payer" des élus... et se plante !

Je voulais écrire cet article au soir du procès dit de la Cité des Dirigeants, le 25 février dernier. J'y avais finalement renoncé de peur que mon article n'incite les magistrats à être plus sévères dans leurs jugements.

J'étais sorti scandalisé de ce procès. J'avais pris la peine d'y assister depuis 9h le matin jusqu'à presque 21h le soir.

En 45 ans de carrière journalistique, c'était la première fois que je ressortais d'une salle d'audience avec un tel malaise.

Jamais je n'avais autant eu le sentiment d'avoir assisté à un procès à charge, avec une procureure, en l'occurrence Mme Bérengère Prud'homme, qui avait manifestement eu l'envie de "se payer" des élus (ça fait bien sur un CV en vue d'une future promotion). Et cerise sur le gâteau si j'ose dire, au terme d'une enquête bâclée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 16:58

Le 25 février dernier, à l'issue d'un procès marathon, la procureure Prud'homme avait requis des peines excessivement lourdes : 4 ans de prison avec sursis probatoire, l’interdiction de gérer et la saisie de 120.000€ d'avoirs à l’encontre de Christophe Di Donato. Pour Gérald Maillot, le président de la CINOR, 3 ans de prison avec sursis, une interdiction d’exercer dans la fonction publique, et une inéligibilité de 5 ans. Pour Michel Fontaine, le président de la CIVIS, 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer dans la fonction publique. Autant dire une peine de mort politique pour les deux hommes.



Le jugement est finalement tombé ce matin. Il résonne comme une véritable claque pour la procureure : les deux présidents de la CINOR et de la CIVIS sont relaxés. Seul Christophe Di Donato est condamné à une peine excessivement mineure : 6 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. N'a été retenu contre lui que l'abus de bien social qui avait consisté à demander à sa secrétaire de lui prendre ses rendez-vous personnels chez le médecin pour aller se faire soigner d'une tumeur au cerveau et d'aller chercher ses enfants à l'école quand il était bloqué dans le Sud pour le travail. A ce rythme là, tous les patrons de La Réunion et de Navarre mériteraient de se retrouver un jour à la barre d'un tribunal correctionnel. En temps normal, une telle infraction se serait résolue par un simple rappel à la loi. Mais là, on pouvait difficilement relaxer tout le monde. Il fallait bien trouver quelque chose...



Une école pour former les cadres de La Réunion



Rappelons les faits. Christophe Di Donato a l'idée, il y a de cela quelques années, de créer à La Réunion une école pour cadres. L'idée plait aux interlocuteurs qu'il rencontre, au point que certains des plus gros chefs d'entreprise de l'ile acceptent d'y investir un peu d'argent, certes pas beaucoup, et de figurer au conseil d'administration. Ils voient sans doute là l'occasion de permettre à leurs cadres d'acquérir une formation de haut niveau, dispensée à La Réunion mais aussi aux Etats-Unis, en Inde et en Afrique du Sud.



Fort de cette caution de poids, Christophe Di Donato fait le siège des collectivités. Car le peu d'argent apporté par les patrons est loin de suffire. Il lui faut maintenant convaincre les collectivités d'apporter le gros du capital. La CINOR accepte rapidement et met 700.000€ au pot. Mieux, Gérald Maillot, alors président, se transforme en une sorte de commercial de Christophe Di Donato et l'accompagne dans toutes ses visites aux autres collectivités pour tenter de l'aider à convaincre ses collègues élus. Un seul accepte de mettre lui aussi 700.000€ au nom de la CIVIS, Michel Fontaine.



La première année tout se passe à peu près bien.



Tout se gâte avec le refus de l'AGEFOS de continuer à financer



Comme évoqué lors de l'audience, la Cité des Dirigeants enregistre certes un petit déficit la première année, ce qui est normal pour une société qui démarre, mais cette perte est conforme aux prévisions du "business plan" avalisé par les actionnaires.



C'est au début de la deuxième année que tout se gâte. L'AGEFOS qui récolte l'argent destiné à la formation dans les entreprises et qui le reverse ensuite aux organismes de formation, décide d'arrêter de financer celles assurées par la Cité des Dirigeants. Alors même qu'elle s'était engagée pour un minimum de trois ans.



Pourquoi? Mystère. Christophe Di Donato a bien une explication liée selon lui à son refus de céder à un chantage d'un patron local mais nous n'évoquerons pas cette piste puisque l'enquête ne l'a pas confirmée. Et pour cause, puisque les enquêteurs ne se sont même pas penchés sur la question. Premier raté du parquet, sur un point pourtant essentiel.



Après le refus de l'AGEFOS de continuer à financer les formations, tout s'écroule naturellement. Les élèves qui avaient commencé à suivre les cours sont renvoyés chez eux et le trou financier se creuse très vite. Ce qui pousse Christophe à diviser son salaire par deux, avant de démissionner.



Une enquête bâclée



L'enquête du côté de la CINOR, sous la direction du parquet, a été correctement menée. Ont été entendus non seulement Gérald Maillot, son directeur de cabinet lui aussi poursuivi, mais aussi le DGS, plusieurs cadres et tous les élus ayant participé à la réunion qui a décidé l'attribution de la subvention.



Côté Saint-Pierre par contre, c'est peu dire que l'enquête a été bâclée. Seul Michel Fontaine a été entendu. Et encore. Une première fois comme victime quand il a porté plainte et une deuxième fois, croyait-il toujours dans le même contexte. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il apprendra qu'il est passé du statut de victime à celui d'accusé... Le DGS n'a pas été entendu, pas plus que les cadres ou les élus.



Une méconnaissance du fonctionnement des collectivités



Le parquet reprochait à Michel Fontaine sa "négligence (...) ayant permis un détournement de biens publics". Les débats ont en fait permis de s'apercevoir qu'on le soupçonnait d'avoir fait pression sur les autres élus pour faire voter la subvention.



Heureusement que Michel Fontaine était défendu par deux excellents avocats. Deux ténors : Me Normane Omarjee, bâtonnier du barreau de Saint-Pierre et Me Luc Brossolet, un célèbre avocat parisien qui a notamment défendu Dominique de Villepin. Ils ont eu beau jeu, dans leurs plaidoiries, de casser cet argument qui prouve simplement que Mme la procureure ne connait pas grand chose au fonctionnement des collectivités.



Dans une mairie, les adjoints et conseillers municipaux doivent tout au maire. C'est lui qui décide qui figurera sur sa liste. On peut donc imaginer que les moyens de pression sont faciles. Là on n'est pas dans une mairie mais dans une communauté d'agglomérations. Le président n'a que peu de pouvoirs car il a en face de lui d'autres maires tout aussi puissants que lui et qui ne lui doivent rien. D'ailleurs, le conseil communautaire où se prend toutes les décisions est toujours précédé la veille ou l'avant-veille d'un conseil des maires où tous les dossiers sont épluchés. La règle est celle de l'unanimité. Il suffit qu'un maire marque son opposition à un dossier pour que celui-ci soit retiré...



Difficile dans ce contexte de pouvoir imaginer que le président ait pu faire pression.



Et une accusation de plus qui tombe.



Le tribunal a avalisé les explications de Di Donato



Au final, le tribunal a validé ce matin tous les arguments apportés par Christophe Di Donato pendant le procès comme par exemple ses explications concernant la valorisation des actions qu'avait dénoncé le commissaire aux compte. Il a considéré que la méthode était parfaitement légale et absolument pas extravagante, déjugeant au passage le cabinet d'expertise comptable.



Le tribunal a également estimé que contrairement à ce qu'affirmait la procureure, les collectivités avaient une parfaite connaissance de la portée de leur engagement, qu'il n'y avait donc aucune manoeuvre frauduleuse. Et donc pas d'escroquerie.



Concernant le salaire de 10.000€ par mois que touchait Christophe Di Donato, il a estimé qu'il n'avait rien d'abusif, qu'il était parfaitement règlementaire et connu de tous.



Enfin, sur les facturations entre sociétés du même groupe appartenant à Christophe Di Donato, il a estimé qu'elles étaient ni fictives, ni abusives.



N'a été retenu que l'abus de bien social. Une broutille...



Si ce n'est pas un fiasco, ça y ressemble fort.



Une réquisition supérieure à ce que prévoit le code pénal



Mais le comble du ridicule a été atteint quand Me Normane Omarjee et Luc Brossolet ont fait remarquer avec malice à la procureure qu'elle avait requis 2 ans de prison contre Michel Fontaine... alors que le maximum prévu par le code pénal est de un an !



Et Me Brossolet d'ajouter : "je n'ai pas pu vérifier complètement car j'avoue que nous ne nous attendions pas à de telles réquisitions, mais en regardant rapidement les textes de lois sur mon téléphone, il me semble bien que vous ne pouvez pas requérir de peine d'inéligibilité pour les faits que vous reprochez à M. Fontaine"...



Fermez le ban.



Nous apprenons ce soir que le parquet a décidé de faire appel.



