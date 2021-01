A la Une ... Pierrot Dupuy - Affaire "Les vacances des Anges" : C'est l'hôpital qui se fout de la charité !

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 20:27 | Lu 676 fois

Me Robin Binsard, l'avocat parisien de Joé Bédier, était invité hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna dans l'émission Touche Pas A Mon Poste sur la chaine C8.



Une remarque pour commencer : Il est risible de voir l'animateur vedette de TPMP et ses chroniqueurs se moquer des Anges, alors que leur propre émission ne vole guère plus haut question niveau. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité !



Mais attardons nous un instant sur les déclarations de Me Binsard, ca vaut aussi son pesant de cacahuètes.



Un avocat emporté par l'ivresse des projecteurs



Sans doute emporté par l'ivresse de se retrouver pour la première fois de sa vie sous les feux des projecteurs, il s'est manifestement laissé emporter.



Par exemple quand il a déclaré que "Joé Bédier (...) a préféré envoyer son avocat car il ne souhaite pas s'exprimer en tant que maire au niveau national".



Ah bon ??? C'est pour ça qu'il était en direct le matin même sur CNews ?



Rebelote un peu plus loin quand l'avocat parisien de Joé Bédier a expliqué que le maire ne pouvait pas s'exprimer en direct car il n'était pas en état : "Il est sous le choc. Les images parlent d’elles-mêmes. Il a subi une agression d’une infinie violence, physique, par la surprise et par le fait qu’il a vu sa femme et sa fille agressées sous ses yeux".



C'est vrai qu'il a subi une violente agression. Nul ne le conteste, même si Ricardo donne apparemment une version différente, affirmant que c'est le fils de Joé Bédier qui l'aurait agressé. En l'état, nous ne pouvons que constater que les témoignages que nous avons recueillis sur place vont plutôt dans le sens de la version de Joé Bédier, mais attendons la fin de l'enquête de police avant de nous prononcer définitivement.



Mais de grâce, inutile de nous dire qu'il était dans l'incapacité de s'exprimer alors qu'il était le matin même sur CNews, en direct rappelons-le, et qu'il a également accordé une interview hier à nos confrères du JIR...



Faites ce que je dis, pas ce que je fais



Enfin, pour clore (provisoirement ?) ce dossier, relevons une incongruité. Je crois me rappeler que Joé Bédier est un des chantres de la préférence régionale. Or, qui choisit-il comme avocat ? Un membre du barreau parisien !



Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un accident. C'était déjà son avocat lors d'un récent procès.



Dans le cas de Joé Bédier, notons à son crédit qu'il va payer son avocat de sa poche puisque c'est le citoyen Bédier qui a été agressé et non le maire es qualité. Ce n'est pas le cas de Gilbert Annette qui prend systématiquement un ténor du barreau parisien pour le défendre, payé par la mairie de Saint-Denis. Ce qui coûte bonbon aux contribuables dionysiens : Les avocats de ce niveau ne se déplacent pas "pou la peau patate" et ils ne voyagent qu'en première classe...



Pendant ce temps-là, nombre d'avocats réunionnais tirent le diable par la queue. Si certains avocats très connus s'en sortent encore plutôt bien, un pourcentage non négligeable de ceux qui restent touchent à peine le SMIC, parfois même moins. Au point que certains quittent le métier. Et pourtant, ils ne sont pas moins bons que leurs confrères parisiens, juste victimes du syndrome de la "goyave de France".



Alors, Joé Bédier et Gilbert Annette, c'est : faites ce que je dis, pas ce que je fais ?



