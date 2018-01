A la Une ... (Pierrot Dupuy) A quand un rodéo en jet skis dans les rues du Chaudron?





Comment accepter qu'à chaque forte pluie, des quartiers entiers soient submergés?



Ava est loin d'être un cyclone. Tout juste une petite tempête tropicale située à plus de 500 km de notre ile.



Les pluies qu'elle a amenées avec elle sont loin d'être exceptionnelles. Il a plu, fortement certes, mais il aura suffi de quelques heures pour que le Chaudron soit noyé, parfois sous plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Et que les rues soient transformées en véritables torrents.



Au point que le responsable de la page Facebook "



Le maire Gilbert Annette ne peut même pas se cacher derrière le prétexte de la surprise. Encore une fois, ces pluies n'avaient rien d'exceptionnel et se répètent à plusieurs reprises chaque année. En plus, la période est bien connue, quelques mois compris entre décembre et mars...



Comment se fait-il alors que les services communaux ne soient pas capables d'anticiper?



