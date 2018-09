[Pierrot Dupuy] 7ème circonscription: Vers un duel Poudroux / Robert

Dimanche, les électeurs de la 7ème circonscription sont appelés à voter dans le cadre d’une élection législative partielle, pour pouvoir au remplacement de Thierry Robert, destitué par le conseil constitutionnel pour avoir été un peu trop en délicatesse avec le fisc.



Pas moins de 13 candidats solliciteront les bulletins des électeurs dans cette circonscription qui comprend la moitié de Saint-Paul, Trois Bassins, Les Avirons, Saint-Leu et la moitié de Saint-Louis.



Première certitude : la participation devrait être très faible. Déjà qu’elle n’est pas très forte habituellement, mais s’agissant d’une primaire, elle ne devrait pas dépasser les 30%. Et encore…



Dans un tel contexte, n’iront voter que les plus motivés, les militants purs et durs, et ceux qui sont obligés de le faire, à savoir les employés communaux.



Devraient donc être avantagés les candidats des deux partis politiques les plus structurés dans la circonscription, Pierrick Robert qui compte sur la notoriété de son frère, et Jean-Luc Poudroux, qui peut compter lui sur le soutien des Républicains et d’Objectif Réunion, mais surtout sur celui, officiellement, de la quasi-totalité des maires.



Si Pierrick Robert s’est appuyé sur l’appareil municipal de Saint-Leu qui a tourné à plein en sa faveur, et sur celui d’une partie des Avirons grâce au soutien de Michel Dennemont, Jean-Luc Poudroux a pu bénéficier des appareils de Saint-Paul, Trois Bassins, une partie des Avirons, l’Etang-Salé et Saint-Louis.



On le voit, sur le papier, le candidat de la Droite devrait logiquement virer en tête dimanche soir. D’autant qu’après un début de campagne un peu poussif, la mayonnaise semble avoir pris au fur et à mesure de son avancée.



Autre point qui joue en faveur de Jean-Luc Poudroux : Pierrick n’est pas Thierry et il se dit que nombre de militants traineraient des pieds pour faire campagne pour lui.



Un tour de chauffe pour les municipales



Mais en politique, 1+1 ne font que rarement 2 et les choses sont rarement aussi simples qu’elles ne paraissent.



Première question : les maires sont-ils sincères dans leurs soutiens à Jean-Luc Poudroux ? Il semblerait que oui, mais rien n’est jamais sûr.



Par contre, ce qui est certain c’est que les résultats seront décortiqués dans chaque commune et donneront un avant-goût des municipales qui se dérouleront en 2020.



Quel score va faire la Droite à Saint-Paul ? Même si la totalité des voix ne pourra pas être créditée en faveur de Joseph Sinimalé, tous les futurs candidats à la candidature de Droite s’étant fortement impliqués sur le terrain, le score de la Droite dans la capitale de l’Ouest sera fort intéressant. Tout comme celui d’Emmanuel Séraphin, le poulain d’Huguette Bello. Le rapport de forces qui sortira des urnes dimanche prochain servira à n’en pas douter, de mètre étalon pour les prochaines municipales. Même si l’abstention rendra toute analyse un peu plus ardue.



Et la même question se posera pour Thierry Robert à Saint-Leu. Si Pierrick Robert arrive largement en tête dans cette commune, tout comme le faisait son frère, la cause devrait être entendue pour les municipales. Mais s’il est mis en difficultés, et a fortiori s’il arrive derrière Jean-Luc Poudroux, Bruno Domen aura du souci à se faire…



Et les résultats seront très intéressants à analyser pour les mêmes raisons à l’Etang-Salé, Saint-Louis, Trois Bassins et les Avirons.



Deux leaders et derrière, le trou...



Si Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert devraient largement arriver en tête, la question est de savoir qui occupera la 3ème position.



Logiquement, cette place devrait se jouer entre Emmanuel Séraphin et Aurélien Centon.



La campagne du premier aurait été un peu poussive, Emmanuel Séraphin n’ayant pas la charisme d’Huguette Bello, c’est le moins que l’on puisse dire. Et il se dit sur le terrain qu’Aurélien Centon pourrait constituer une petite surprise.



Encore derrière devrait arriver Perceval Gaillard, le candidat de la France Insoumise.



Et les autres devraient arriver en queue de peloton, avec quelques pour cents chacun.



Voilà, comme à chaque élection, je me risque à un pronostic. Me suis rarement trompé, sauf pour les Départementales. On verra ce qu’il en sera ce week-end…