(Pierrot Dupuy) 7ème circonscription: L'étrange discrétion de Nassimah Dindar

Tous les ténors de la Droite et du Centre ont apporté leur soutien à Jean-Luc Poudroux, dans le cadre de l’élection législative partielle qui se déroule actuellement dans l’Ouest.



Tous… sauf une : Nassimah Dindar.



L’ancienne présidente du Département, aujourd’hui sénatrice, n’a officiellement donné aucune consigne de vote.



Officiellement, car tout le monde sait les liens qu’elle entretient avec Thierry Robert.



Sans doute a-t-elle pensé que ce serait mauvais pour son image de s’afficher auprès de l’ancien maire de Saint-Leu. Ça n’a pas dû l’empêcher de faire jouer ses réseaux, par en dessous, pour aider Pierrick Robert.



Vu le score de ce dernier, il ne doit plus lui en rester beaucoup…



On a un poids politique quand on est présidente du Département et qu’on peut distribuer des contrats aidés. Quand on est sénatrice, et qu’on est la plupart du temps à Paris, il ne vous reste plus beaucoup d’amis…