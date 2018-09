(Pierrot Dupuy) 7ème circonscription : Jean-François Nativel, "Roi de St-Gilles" !

Les urnes ont parlé dimanche soir, avec les résultats que l’on connaît. Un Jean-Luc Poudroux qui arrive largement en tête, loin devant un Pierrick Robert, lui même talonné par un étonnant Aurélien Centon.



Et dans pratiquement tous les bureaux de vote concernés, on a retrouvé ce trio en tête, même si ce n'est pas toujours dans cet ordre.



Le bureau de vote n°81 de Boucan Canot tranche cependant totalement par les résultats qui sont sortis de son unique urne, dimanche soir.



Tout d’abord, ce n’est ni Poudroux, ni Robert, ni même Centon qui est arrivé en tête dans ce bureau, mais… Jean-François Nativel. Et pas que d’un peu ! 41,84% des voix s’il vous plait.



Le défenseur de l’accès libre aux plages et aux activités nautiques pour les Réunionnais est manifestement en terrain conquis. On pourrait même lui décerner le titre de "Roi de Saint-Gilles"…



Autre surprise : Pierrick Robert n’a récolté aucun suffrage ! Même Ulrich Quinot a fait 3 voix, même Michelle Lartin-Graja a fait 5 voix. Lui : 0 !



Il sera intéressant de surveiller plus particulièrement ce bureau dimanche prochain. Il sera assez facile d’analyser les reports de voix…