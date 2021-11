A la Une . Pierrot Dupuy - 2,30%, c'est ce que pèse réellement le MEDEF à La Réunion...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 16:50

Fort courageusement, le MEDEF n'a pas présenté de liste aux élections à la Chambre de Commerce. Encore plus courageusement, il a refusé d'appeler à voter en faveur de la liste de Myriam Boullay, pourtant proche de lui, pour d'obscures raisons d'inimitiés personnelles, préférant appeler au vote blanc. Faisant ainsi le jeu du président sortant, son ennemi pourtant juré.



Encore bravo.



Mais plus grave, les grands stratèges qui président aux destinées de l'organisme patronal ne s'attendaient pas à recevoir le boomerang de leurs inepties (vous noterez que j'ai fait un énorme effort pour rester poli) dans la figure.



Comptons donc les votes blancs.



Collège industrie

Nbre électeurs inscrits : 9.457

Votes électroniques : 3.212

Vote blancs : 36

Suffrages exprimés : 3.176



Collège services

Nbre électeurs inscrits : 21.070

Votes électroniques : 4.167

Vote blancs : 135

Suffrages exprimés : 4.032



Collège commerce

Nbre électeurs inscrits : 18.902

Votes électroniques : 3.452

Vote blancs : 79

Suffrages exprimés : 3.373



Ce qui donne très exactement 250 blancs sur 10.831 votants !!! Soit 2,30% !!!



Avec un tel score, on comprend un peu mieux pourquoi ils n'ont pas présenté de liste...



