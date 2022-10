Communiqué Pierrick Robert témoigne de "toute sa solidarité envers le Journal de l’île"

Communiqué de Pierrick Robert, président de la CCIR :





Depuis plusieurs mois ils sont très directement impactés par les conséquences de la crise. Il est donc primordial de garantir leur survie économique et la préservation de leurs emplois.



Je tiens donc, par ce message, à témoigner toute ma solidarité envers le Journal de l’île et ses salariés face aux nouvelles difficultés qu’ils rencontrent et qui viennent se surajouter à un contexte économique déjà très tendu."

Pierrick ROBERT - Président de la CCI de La Réunion

