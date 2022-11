Pierrick Robert félicite Jérôme Malet pour sa nomination en qualité de directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme

"Je présente mes plus sincères félicitations à Jérôme Malet pour sa nomination en qualité de Directeur de Cabinet du préfet du Puy-de-Dôme.

Une grande fierté pour les réunionnais et beaucoup d'espoir et de perspectives pour nos jeunes.

Les élus et administratifs de la CCI de La Réunion ont beaucoup apprécié ses valeurs, ses compétences et ses qualités lorsqu'il travaillait à la direction des Affaires Régionales de la Préfecture (SGAR).

Je lui souhaite bonne continuation, une belle carrière et beaucoup de réussite dans la prise de ses nouvelles fonctions."



Pierrick ROBERT - Président de la CCI de La Réunion