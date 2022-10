A la Une .. Pierrick Robert est élu président de l'association des CCI des Outre-mer

Lundi 10 octobre, le président de la CCI Réunion a été élu président de l'ACCIOM, l'Association des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Outremer, lors de son assemblée générale à Levallois-Perret. Il sera épaulé par Carine Sinaï, de la CCI de Guyane, en tant que vice-présidente. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:02

Prenant la suite de sa consœur de Guyane, qui a été élue vice-présidente, Pierrick Robert préside désormais l'ACCIOM depuis ce lundi (l'Association des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Outre-mer) pour un mandat de deux ans et demi.



Lors de la dernière assemblée générale de l'organisation à Levallois-Perret en région Ile de France, le Réunionnais a remporté l'élection entre les 11 présidents des CCI d'Outre-mer. Créée en 2011, cette association vise à échanger les solutions et les expériences entre les différents territoires ultra-marins. Sous sa direction, le bureau s'est ainsi engagé à se concentrer sur des problématiques identifiées et communes à toutes les CCI.



On peut notamment citer le traitement des difficultés des entreprises, la transmission et la reprise d’entreprise, les enjeux de compétence et de formation, l'accompagnement à l’internationalisation des entreprises ou encore la fiscalité et la formation des prix.