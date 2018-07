Pierrick Robert désavoue Caroupaye en public

Le numéro 2 de l'organisation syndicale FNTR vient d'annoncer qu'il quittait ses fonctions au sein de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Pierrick Robert, frère de l'ex-maire de Saint-Leu, a annoncé qu'il n'approuvait pas la méthode appliquée par Jean Bernard Caroupaye qui, selon lui, a fait pression sur les transporteurs pour venir à Saint-Leu ce vendredi et participer à l'enquête publique.



"Que nous soyons ici ce matin un après un venir défendre nos intérêts économiques de transporteurs, je le comprends. Mais que nous soyons envoyés ce matin en groupe pour faire pression sur la population saint-leusienne et montrer qu'il y a 200 ou 300 personnes qui sont pour la carrière, et en même temps prendre en otage mes amis transporteurs, car ils ont été obligés de venir ici, alors là je suis contre ! Jean-Bernard Caroupaye m'a toujours appelé frère, et s'il considère que je suis son frère il ne devrait pas mobiliser 100 personnes pour venir ici. Je suis né à Saint-Leu et j'aime Saint-Leu !", s'est-il exclamé avant d'être à son tout applaudi par les militants de l'ancien maire de Saint-Leu.