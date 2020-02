A la Une ... Pierrick Robert: "Il n’y aura pas de chasse aux sorcières, comme à chaque lendemain de scrutin" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Pierrick Robert veut "Main dans la main, oser le changement". L’entrepreneur de 38 ans, candidat sans étiquette à St-Louis, assure qu' "il n’y aura pas de chasse aux sorcières, comme à chaque lendemain de scrutin".

Pierrick Robert en quelques mots



Je suis père de deux adolescents et chef d’entreprise depuis plus de 20 ans. Depuis 2010, ma vie de famille se conjugue aux actions associatives et syndicales avec comme objectif de répondre aux besoins du plus grand nombre. J’ai été élu à la CCIR et nommé Président de la Commission de Formation jusqu'en 2016. À ce jour, je suis Vice Président. Militant depuis plusieurs années, je me suis engagé en politique en 2014 à Saint-Louis. J’ai été élu conseiller municipal de l'opposition, puis candidat aux législatives sur la 7ème circonscription. Par des actions concrètes, j'ai respecté mes engagements envers la population saint-louisienne et rivièroise. J’ai défendu mon territoire et ses habitants. À ce jour, je présente ma candidature dans le cadre des élections municipales de mars 2020.



Ma vision de Saint-Louis et de La Rivière



Mon équipe et moi-même, nous nous mobilisons vers l’avenir. Les Saint-Louisiens et Rivièrois le savent, ils ont rendez-vous avec l’histoire de leur ville. Notre commune connaît un retard de développement : le social, l’éducation, le sport, la culture, la vie associative, la fiscalité, l’économie, l’environnement, les infrastructures, etc. Il faut tout reconstruire. Ce constat posé, la population doit, et sera désormais associée au processus de décision.



J’aime ce territoire que j’habite. De par son positionnement géographique et son histoire, notre ville possède beaucoup d’atouts et de potentialités qui nous permettraient d’être un modèle de développement dans les secteurs porteurs comme le tourisme, l’agriculture, l’industrie et le commerce. Il ne faut pas oublier que Saint-Louis est la porte du Sud.



Grâce aux idées venues des quartiers de Saint-Louis et de La Rivière, nous avons pu définir trois actes et un calendrier qui conduiront la ville vers de nouvelles perspectives.



Concrètement : la reconstruction et la réorganisation de notre commune menée avec rigueur. Un audit financier, administratif et de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvres financières afin de répondre aux manquements actuels. L'hygiène et le bâti scolaire sont prioritaires, mais aussi l’environnement, l’action sociale et une vie associative dynamique pour nos familles, nos gramounes et nos personnes en situation de handicap.



Pour être clair, il n’y aura pas de chasse aux sorcières, comme à chaque lendemain de scrutin. Les employés communaux seront formés, accompagnés dans leur évolution de carrière, valorisés et reconnus pour leurs compétences, afin de servir la population qui attend beaucoup en termes de services. Les élus seront les moteurs, montrant l'exemple du travail à mener face à une population qui a perdu toute confiance.



Respectant nos engagements, nous actionnerons les leviers institutionnels pour l'extension de la gratuité des petits déjeuners pour toutes les écoles dès la rentrée 2021. Ayant comme préoccupation le bien-être de nos jeunes et de nos familles, je lancerai un plan de rénovation et de construction d’équipements publics : écoles, infrastructures de proximité, plateaux sportifs et intergénérationnels, locaux administratifs et techniques, réseau routier et la réhabilitation du patrimoine.



Enfin, pour répondre à une préoccupation générale et redonner du pouvoir d'achat à la population, la baisse des impôts se fera progressivement sur la mandature, en mobilisant des dispositifs existants. D'abord, la compensation immédiate de l’indexation fiscale par une régulation de la part communale pour geler les contributions ; l’exonération totale de la Taxe foncière sur deux ans pour les nouvelles constructions. Le monde économique doit également être accompagné : je m’engage sur la suppression de la Taxe locale à l’enseigne et sur une exonération avec modulation de la CFE. Nicolas Payet Lu 301 fois







