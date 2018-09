Pierrick Robert : "Après la volonté de fermer l’hôpital de St-Louis, celle de l’accueil de la CGSS!"

Alors que Saint-Louis est l’une des communes particulièrement touchées par les difficultés sociales, par le chômage, au lieu de renforcer et de maintenir les services au plus près de ceux qui en ont besoin, voilà que pour des raisons économiques, la qualité du service rendu à la population est sacrifiée.



Dans le cadre de la restructuration de la CGSS à La Réunion, il a été acté la fermeture de l’accueil physique des bureaux de Saint-Louis. A compter de demain, l’accueil de la CGSS de Saint-Louis disparaît.



Je déplore la fermeture de l’agence de la CGSS de Saint-Louis. Cela marque un appauvrissement de la commune de Saint-Louis, qui perd chaque jour encore un peu plus, des services utiles à la population, et d’une manière générale, c’est un recul pour la 7ème circonscription et pour La Réunion.



Une nouvelle fois, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin qui se retrouvent lésés par cette mesure d’économie dans le département qui compte le plus de pauvres et le plus de chômage.



Cela va porter atteinte aux personnes âgées, aux personnes en recherche d’emploi, aux entrepreneurs. Dorénavant, il faudra utiliser les services en ligne, prendre des rendez vous sur des plates-formes internet, ou se rendre à Saint-Pierre, 80 rue du Presbytère, pour des papiers concernant l’assurance maladie, le paiement des prestations sociales, la retraite, ou encore pour l’URSSAF.



Ces fermetures annoncées de service de proximité utiles à la population sont des signaux d’alarme de la dégradation constante des conditions de prise en charge des réunionnais les plus fragiles.



Sur ces sujets, nous devons nous faire entendre à Paris.



Nous ne pouvons accepter de subir de plein fouet les économies budgétaires annoncées, sans adaptation, car elles aggravent nos difficultés.



Je l’ai dit dans mon programme, je dirai NON à toutes les mesures gouvernementales d’économies faites sur le dos des plus fragiles.