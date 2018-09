"Pierrick Poudroux", le candidat unique des droites fraticides

Les médias pronostiquent un second tour des législatives partielles de la 7e circonscription entre le candidat des droites divisées Jean-Luc Poudroux et celui du député destitué, son frangin Pierrick Robert ...



Pourtant cette affiche annoncée n'a aucune chance d'être celle du 30 septembre 2018.



Au 1er tour, le 23 septembre 2018, les électeurs à qui on ne confisquera pas cette élection signifieront à l'ancien député que le népotisme n'est plus possible en 2018 : Pierrick "le frère de", qui ne passe plus à Saint-Louis (où il est conseiller municipal) car il y a laissé trop de promesses non tenues, ne fera pas non plus le plein de voix à Saint-Leu où la population a ras-le-bol des frères Robert. Il suffit d'aller à leurs réunions pour voir qu'à part le staff de la mairie de st-leu il n'y a personne ! Sans ces 2 grosses communes de la circonscription, Pierrick Robert n'a aucune chance d'être qualifié au 2nd tour.



En face, Jean-Luc Poudroux 68 ans, veut soi-disant "accompagner les jeunes" mais surtout ne pas leur laisser prendre toute leur place... Il se revendique être celui qui rassemble toutes les droites mais n'a aucune investiture. Qui croit encore à cette fable ?



La droite la plus bête du monde est divisée et Jean-Luc Poudroux va en faire les frais. La lutte fratricide terrible que se livrent les barons de la Droite locale depuis 1 an aura raison de l'ancien maire, qui avait démissionné de ses derniers mandats (conseiller municipal et communautaire de Saint-Leu) en 2015 pour soigner ses cabris et couler une paisible retraite.



Il n'aurait jamais dû écouter ceux qui sont allés le chercher : ceux-là qui rêvent chacun d'être maire de saint-leu en 2020, l'ont surtout utilisé pour bloquer la place et tenter d'empêcher qu'un jeune loup ne sorte du bois !



Ainsi l'armée mexicaine qu'est son équipe à saint-leu est la première cause de sa perte : ils veulent tous être calife à la place du calife ... Un signe qui ne trompe pas : lors de la semaine de dépôt des candidatures, Jean-Luc Poudroux a dû reporter 2 fois son rendez vous en préfecture car la 1ère suppléante n'est pas venue, et 3 jours plus tard la 2e s'est désistée... La 3e jeune femme trouvée en "bouche-trou de dernière minute" lui sert de faire-valoir pour essayer de cacher ses 68 ans ... Bravo la parité et l'égalité réelle homme / femme !



Les militants et sympathisants de droite ne sont pas emballés par le candidat Poudroux, ce n'est pas un secret !

A Saint-Louis, Cyrille Hamilcaro qui prépare son grand retour aux municipales de 2020 est gêné à droite par la candidature de Patrick Malet qui a pris goût au fauteuil de maire et est poussé par Michel Fontaine. Face à la gauche, cette division de la droite est très risquée. Hamilcaro préférerait que Pierrick, le candidat centriste LPA, ne soit pas candidat à Saint-Louis en 2020. Il faut donc tout faire pour le faire élire député ! Comment ? En soutenant le meilleur capable de perdre au 2nd tour : Poudroux !



A l'Etang-Salé, Jean-Claude Lacouture est usé par le pouvoir. Maire depuis 1997, plus de 20 ans, il sait que le jeune et prometteur David Sita du LPA est une menace. Comment éliminer le seul capable de le battre en 2020? En passant un accord tacite avec Thierry Robert, chef du LPA : en soutenant Poudroux, le "meilleur capable de perdre au 2nd tour"! En échange de quoi, Thierry Robert ordonnera à David Sita (employé de la mairie de Saint-Leu) de ne pas se présenter en 2020 à Etang Salé...



Mais d'aller aux Avirons où il habite et où la succession de Michel Dennemont est grande ouverte : Baillif, Lucas, Ferrere, Caderby, "Dado", Jonathan Riviere...Qui rêvent tous d'être maire à la place de René Mondon, maire de transition, n'auront que leurs yeux pour pleurer ! Le sénateur En Marche Michel Dennemont, qui a empêché toute candidature LREM pour ne pas nuire à Pierrick (de l'aveu même de Chane-Tef ex référent LREM qui a préféré démissionner), rigole déjà de son mauvais tour !



A Trois-Bassins, même arrangement derrière la cuisine : en soutenant Poudroux "le meilleur capable de perdre au 2nd tour", Daniel Pausé sait que Thierry Robert lui sera reconnaissant en demandant à son principal opposant, le candidat du LPA à Trois-Bassins en 2020 Jacques Dennemont (employé de la mairie de Saint-Leu aussi), de lever le pied !



Voilà donc comment les ténors de la droite soutiennent en réalité le candidat " Pierrick Poudroux "!



Quant à Saint-Paul, entre d'un côté Joseph Sinimalé qui fait semblant de soutenir Jean-Luc Poudroux mais envoie sa fille Sandra s'afficher en réunion publique (photo partagée sur Facebook) avec Pierrick et Thierry Robert, tout en armant en-dessous le petit Centon pour diviser l'électorat et en interdisant à ses élus municipaux d'être candidat ou suppléant à cette législative partielle, et de l'autre côté Michel Fontaine qui n'a jamais publiquement appelé à voter Jean-Luc Poudroux, mais a un accord secret avec Thierry Robert ("Tout SAUF le candidat du président d'objectif réunion") ce qui amène le Chef des Républicains 974 à faire pour Pierrick par le biais de Sandra Sinimalé (candidate LR en 2017 qui avait divisé les voix de droite au 1er tour pour affaiblir Fabrice Marouvin candidat objectif réunion, puis a appelé à voter Thierry Robert au 2nd tour!) et grâce à Nativel et Rivière qu'il soutient en-dessous pour diviser les voix de droite , et bien cela n'annonce rien de bon pour Jean-Luc Poudroux !



Les électeurs de droite et du centre ont le choix entre faire le jeu actif de ces arrangements derrière la cuisine, s'abstenir et faire le jeu passif de ces stratégies politiciennes, ou déjouer les pronostics en votant ce dimanche 23 septembre pour une double surprise qui verra au 2nd tour l'absence de Pierrick Robert ET celle de Jean-Luc Poudroux...



Une affiche inédite serait un signe de renouveau démocratique et de maturité des électeurs réunionnais : un tel séisme politique cette année aurait des répliques bien plus puissantes aux municipales de 2020 dans la plupart des communes.



Ce dimanche, électeurs de la 7e circonscription, brisez vos chaînes : votez et faites voter !