La grande Une Pierrefonds: Une terrasse construite sans permis

Ils se plaignent d’une construction illégale. Des riverains du quartier de Pierrefonds montent au créneau pour faire respecter l’obligation qui incombe à chaque propriétaire de respecter le plan local d’urbanisme, surtout lorsqu’il s’agit d'un secteur patrimonial remarquable. Le voisin en délicatesse avec l’urbanisme s’est ainsi construit une terrasse à l’étage de son habitation. Une terrasse "faite de bric et de broc" et dont la régularité de la construction a vite interpellé le voisinage. Contacté, le service urbanisme de la ville confirme qu’aucun permis de construire n’a été validé sur cette parcelle. Le contentieux est en cours d’instruction. Une équipe de la police municipale s'est déplacée. "Si les dispositions réglementaires en vigueur sont conformes, le voisin aura la possibilité de régulariser la situation", ajoutait le service urbanisme de Saint-Pierre il y a deux mois.



Rappelons que la justice est de plus en plus intransigeante en la matière. Ce mardi, Encore faut-il que la construction réponde à la réglementation dans ce périmètre inscrit au PLU de la ville au titre de la protection des monuments historiques en raison de sa proximité immédiate avec l’ancienne usine sucrière. Suite à notre nouvel appel, il y a quelques jours afin de connaître la suite donnée à cette situation, nous n'avons eu cette fois-ci aucune réponse du service urbanisme. Une chose est sûre, un véhicule de la police municipale était présent sur les lieux quelques jours après notre coup de fil.Rappelons que la justice est de plus en plus intransigeante en la matière. Ce mardi, le tribunal de Saint-Pierre rendait de nombreux délibérés dans des affaires de non-respect du Plan local d'urbanisme N.P Lu 948 fois